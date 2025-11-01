Emekliler Mersin'de Maaş İyileştirmesi İçin Eylem Düzenledi

(MERSİN) - 2017 Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin şubesi üyeleri, emekli maaşlarının iyileştirilmesi, 2026 bütçesinde emeklilere daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı. Emeklilerin gündeminde geçim derdi, ödenemeyen faturalar ve ilaç krizi vardı.

Yenişehir ilçesindeki Güven Parkında bir araya gelen emekliler buradan sloganlar eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarına kadar yürüdü. Emekliler yaşadıkları geçim sıkıntısını pankartlarla sloganlarla dile getirirken bir emekli de şiir okuyarak kış öncesi yaşadıkları fatura endişesini dile getirdi.

2017 Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş, 2026 bütçesinde faize 2.7 trilyon ayrılmasına karşın 16 milyon emekli için 1.8 trilyon ayrıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekler gizleniyor, yoksulluk derinleşiyor. TÜİK'in baskılanmış verilerine rağmen 2025 yılı enflasyonu yüzde 45 ila 50 bandına ulaşmış durumda. Açlık sınırı 35 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 90 bin TL'ye dayanmışken milyonlarca emekli 16 bin 881 TL maaşla, milyonlarca dul ve yetim ise bu tutarın da altında gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Kış yaklaşırken faturalar ödenemiyor. Sağlık hizmetlerine erişim zorlaşıyor, ilaç krizi büyüyor. Devlet hastaneleri yeterli ve zamanında hizmet veremiyor. Hizmete eriştiğimiz zaman da ekonomik terörle yüz yüze kalıyoruz. Yani paran varsa hizmet alabiliyorsun. Bu emekliler için anlatılması da anlaşılması da zor bir durum. Zam beklentisi nedeniyle bazı ilaçlar piyasaya sürülmemektedir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Sağlık hakkımız, hastane koridorlarında ölümü bekleme seansına dönüşmüştür."