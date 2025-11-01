Haberler

Emekliler Mersin'de Maaş İyileştirmesi İçin Eylem Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 2017 Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi emekliler, 2026 bütçesinde emeklilere daha fazla pay ayrılması talebiyle yürüyüş düzenledi. Geçim sıkıntısı, ödenemeyen faturalar ve ilaç krizi gündemdeydi.

(MERSİN) - 2017 Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin şubesi üyeleri, emekli maaşlarının iyileştirilmesi, 2026 bütçesinde emeklilere daha fazla pay ayrılması  talebiyle eylem yaptı. Emeklilerin gündeminde geçim derdi, ödenemeyen faturalar ve ilaç krizi vardı.

Yenişehir ilçesindeki Güven Parkında bir araya gelen emekliler buradan sloganlar eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarına kadar yürüdü. Emekliler yaşadıkları geçim sıkıntısını pankartlarla sloganlarla dile getirirken bir emekli de şiir okuyarak kış öncesi yaşadıkları fatura endişesini dile getirdi.

2017 Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş, 2026 bütçesinde faize 2.7 trilyon ayrılmasına karşın 16 milyon emekli için 1.8 trilyon ayrıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekler gizleniyor, yoksulluk derinleşiyor. TÜİK'in baskılanmış verilerine rağmen 2025 yılı enflasyonu yüzde 45 ila 50 bandına ulaşmış durumda. Açlık sınırı 35 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 90 bin TL'ye dayanmışken milyonlarca emekli 16 bin 881 TL maaşla, milyonlarca dul ve yetim ise bu tutarın da altında gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Kış yaklaşırken faturalar ödenemiyor. Sağlık hizmetlerine erişim zorlaşıyor, ilaç krizi büyüyor. Devlet hastaneleri yeterli ve zamanında hizmet veremiyor. Hizmete eriştiğimiz zaman da ekonomik terörle yüz yüze kalıyoruz. Yani paran varsa hizmet alabiliyorsun. Bu emekliler için anlatılması da anlaşılması da zor bir durum. Zam beklentisi nedeniyle bazı ilaçlar piyasaya sürülmemektedir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Sağlık hakkımız, hastane koridorlarında ölümü bekleme seansına dönüşmüştür."

Kaynak: ANKA / Yerel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

1 milyon 215 metrekare ile İstanbul'a nefes olacak! İçerisinde yok yok
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Sergen Yalçın'dan derbi öncesi sürpriz karar! Yıldız isim yedek soyunacak

Derbi öncesi sürpriz karar! Yıldız isim yedek soyunacak
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

1 milyon 215 metrekare ile İstanbul'a nefes olacak! İçerisinde yok yok
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.