Emekliler Kiraları Bölüşerek Birlikte Yaşamak Zorunda Kaldı

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Emekli maaşlarının ev kirasını karşılamadığını söyleyen DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, eşini kaybetmiş, yalnız yaşayan emeklilerin kirayı bölüşebilmek için bir araya gelip aynı evde yaşamaya başladığını ifade etti.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, 16 bin 881 lira maaş ile emeklilerin ölüme terk edildiğini söyledi. Kirasını ödemekte zorlanan, eşini kaybetmiş yalnız yaşayan emeklilerin bir araya gelip kiralarını bölüşebilmek için ev tuttuğunu ifade eden Kılıç, artık emeklilerin birlikte yaşamaya başladığını belirtti.

"Gerçekten emekliler artık mefta olmak üzere. Yani ölüm döşeklerine düşmüş durumda diye düşünüyorum" diyen Kılıç, "Dört duvar arasında emekliler sahip çıkanı yok. Biz de sesimizi duyurmak için, onların sesini, çığlıklarını duyurmak için habire bastırıyoruz ama maalesef hiçbir duyan yok. Emeklileri ölüme bırakmışlar. En düşük emekli maaşı, biliyorsunuz, 16 bin 881 lira. Bundan da düşük maaş alanlar var. Dul, yetimler var. Bunun hepsini kapsıyor bizim işte söylemlerimiz" dedi.

"Kirada bile oturamıyorlar"

Emeklilerin ev almanın ötesinde kirada bile oturamaz hale geldiğini söyleyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık emekliler ölüm döşeğinde. Lütfen el atsınlar. Biz dilenci değiliz, kimseden bir şey istemiyoruz. 'Hakkımız olanı, anayasal hakkımız olanı istiyoruz' diye seslenmeye çalışıyoruz. Bir yerde son model yaşanırken, bir yerde açlıkla mücadele ediliyor. Eskiden daha çoktu. Bir kişi çalışıyordu, altı-yedi tane çocuk büyütüyordu, bakıyordu, kirasını veriyordu, alışverişini yapıyordu, insan gibi yaşamaya çalışıyordu. Şimdi on kişi çalışsa dahi bir anaya, babaya bakamıyor. Yani anadan babadan bekliyor. Emekli oluyordu, evini alıyordu, arabasını birikimleriyle, alıyordu. Ama maalesef şimdi emekli olduğu zaman bırakın ev almayı, bir evde kirada bile oturamıyor emekliler.

"Emekliler bir araya gelip beraber yaşıyor"

Emeklinin bütün maaşı neredeyse kiraya gidiyor. Çünkü en ücra köşedeki evler, 10 bin-20 bin arasında. İnsanoğlunu yaşamayacak yerlerde yaşatmaya başladılar. Artık emekliler düşünüyor. Bazı amcalar konuşuyor eşini kaybetmiş, tek başına yaşayan. Acaba diyor, bizi iki kişi, üç kişi bir ev tutup da beraber mi yaşasak? Yaşayan da varmış. Bunlar dile getirilmiyor çünkü. Ama şunu söylemek istiyorum; bizi yönetenlerin tek amacı, kendilerini düşünmek değil. Yukarıdakilerini veya üst düzey insanları düşünmek değil. Sosyal devletsiz diyoruz ama sosyal devletlikten çıktık tamamen. Demokrasi diyoruz, demokrasiden çıktık tamamen. İnsanların sesi duyulmuyor."