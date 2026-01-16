Haberler

Emekliler Giresun'da Lokma Dağıttı: Yapılmayan Zamlarla Beraber Emekli Vefat Etmiştir. Hükümetin de Gözü Aydın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da emekliler, 2026 maaş zamlarının açlık sınırının altında kalmasına karşılık Cuma namazı sonrası lokma dağıtarak protesto gerçekleştirdi. Birleşik Emekliler Sendikası temsilcisi, emeklilerin geçim güçlüklerine dikkat çekti.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – 2026 maaş zamlarının açlık sınırının altında kalmasına tepki gösteren emekliler, Giresun'da Cuma namazı sonrası lokma dağıttı. Bir emekli yurttaş, yaşanan duruma, "Emekli can çekişiyordu, maaşlara yapılmayan zamlarla beraber emekli vefat etmiştir. Duasını okuduk, toprağa verdik maalesef emekli öldü. Bunun için bizler de lokma dağıttık. Milletimize sabırlar diliyorum. Hükümetin de gözü aydın." sözleriyle tepki gösterdi.

Giresun şehir merkezinde bulunan Hacı Miktat Camisi önünde emekliler lokma dağıttı. Hükümetin emeklilere verdiği zamları protesto eden Birleşik Emekliler Sendikası'nın eyleminde Cuma namazından çıkan emeklilere ve yurttaşlara lokma ikram edildi. Eylemde, emekli aylıklarının yetersizliğine ve geçim koşullarının her geçen gün ağırlaşmasına dikkat çekildi.

ANKA mikrofonlarına konuşan bir emekli yurttaş tepkisini "Yöneticilerimizin gözü aydın. Çünkü emeklilerin çok yaşadığını, ölmediğini ima ediyorlardı. Hükümetimizin ve küçük ortağının sayesinde emeklilerimiz can vermiş sayılırlar. Hayatta kalabilecek olanlar ne ala, kalabildikleri kadar kalacaklar ama gerisi için maalesef az önce lokma dağıtıldı, ben de aldım, ben de emekliyim. Ne diyelim? Vatandaşımızın, emeklilerimizin başı sağ olsun; hükümetimizin gözü aydın." ifadeleriyle dile getirdi.

Birleşik Emekliler Sendikası temcilcisi Birol Bayraktar da yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Emekliye lokma dağıtılmasındaki asıl sebep toplumu uyandırmak, farkındalık oluşturmak. Emeklinin artık geçinemediğini anlatmak. Emekli can çekişiyordu, maaşlara yapılmayan zamlarla beraber emekli vefat etmiştir. Duasını okuduk, toprağa verdik maalesef emekli öldü. Bunun için bizler de lokma dağıttık. Milletimize sabırlar diliyorum. Hükümetin de gözü a ydın. Halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Bizim herhangi bir siyasi ideolojimiz yok. Bizim tek bir maksadımız var; emekli, vermiş olduğu vergilerin hakkını alsın. Devlet tarafından kesilen vergiler zamanında kesilen vergiler şu anda ödenmiş olsaydı emekli şu anki aldığı paranın iki katını alacaktı. Sağa sola çarçur ettiler, birileri yedi o paraları. Emekli mağdur, emekli dışarı çıkamıyor, emekli çay içemiyor, emekli cenazeye gidemiyor, emekli namaz kılmaya gelemiyor; çünkü dolmuş parasını bile düşünüyor. Bu anlamda gerçekten bizler Birleşik Emekliler Sendikası olarak bir direniş çadırı oluşturduk. Meydanlar meclisimizdir dedik. Emekli maaşları yerini buluncaya kadar bizler boykotumuzu, eylemimizi devam ettireceğiz. Soğuk da olsa bir yerde bu milletin sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılar yaratıyor
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan