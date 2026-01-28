Tüed Eskişehir Şube Başkanı Dilbaz: Hükümet Emekliyi Sırtından Atmak İstiyor, Bankalara Doğru Yönlendiriyorlar

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, "Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) gibi birtakım ucube şeylerin çıkartıldığını" ifade ederek, "Hükümet sırtından emekliyi atmak istiyor, bankalara doğru yönlendiriyorlar ama bu da onları kurtarmayacak. Acilen yasaların tekrar düzenlenmesi, tekrar ele alınması lazım. Bu yasalar emekliyi korumuyor, kollamıyor" dedi.

Dilbaz, yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olarak belirlendiğini anımsattı. En düşük aylığın 28 bin liralık asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiği yönünde de talepler bulunduğunu ifade eden Dilbaz, bunun yapılması halinde de emeklilerin refah içinde yaşamayacağını kaydetti.

Emekli aylığına yapılan zammın daha cebe girmeden eridiğini söyleyen Dilbaz, şöyle konuştu:

"Petrole zam yaptılar. Çarşı pazarda hayat pahalılığı öylesine aldı yürüdü ki evimize artık herhangi bir şey götürmek mümkün değil. Hükümetin ekonomik problemleri bizi ilgilendirmiyor. 17 milyon emeklinin oluşmasına hükümetin kendisi sebeptir. Emekliliği gelmişleri bir an önce emekli ettiler çünkü istihdam yaratmak istiyorlardı. İşsiz sayısı gittikçe artıyordu ama günü geleni de emekli etmek zorunda kaldılar. Şimdi de 17 milyon emekli var diye 'Bu sürdürülemez' diyorlar. Böyle birtakım birikimler sizin Cumhuriyet değerlerini tamamen yok etmenizden kaynaklanıyor. Bunun sorumlusu hükümetin kendisidir. Öyleyse 'Kaynak yok, veremiyoruz' gibi açıklamaların hiçbir anlamı yoktur.

"Prim gün sayısına bakmaksızın insanları emekli ettiniz, bedelini emekliye ödetmeyin"

20 bin TL'yi de sistematik bir şekilde emeklinin haklarını yok ederek elde ettiler. Şimdi bize bu bedeli ödettirmeye kalkıyorlar. BES, TES gibi birtakım ucube şeyleri çıkartıyorlar. Hükümet sırtından emekliyi atmak istiyor, bankalara doğru yönlendiriyorlar ama bu da onları kurtarmayacak. Acilen yasaların tekrar düzenlenmesi, tekrar ele alınması lazım. Bu yasalar emekliyi korumuyor, kollamıyor. Siz de zaten 1999 yılından başlayarak bütün emeklilerin haklarını yok etmeye çalıştınız. Maaşları düşürdünüz, yaşları 65'e çıkarttınız, prim sayısını 9 bine çıkarttınız. Ama EYT deyip 3 bin 600 günle insanları emekli ettiniz. Yaşa bakmaksızın işte prim gün sayısına bakmaksızın insanları emekli ettiniz ama bedelini de emekliye ödetmeyin."