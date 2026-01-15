Haberler

Emekliler Burhaniye'de Eylem Yaptı: En Düşük Emekli Aylığı Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmeli

Güncelleme:
DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası (DEV Emekli-Sen) ve Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emekli aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle Burhaniye'de eylem yaptı.

Burhaniye'deki eylem, çok sayıda emekliyi bir araya getirdi. Şehit Turhan Bayrak Parkı'nda toplanan emekliler, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Eyleme Burhaniye Halk İnisiyatifi ile CHP İlçe Teşkilatı da destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamalarda emeklilerin talepleri dile getirilirken, etkinlik halaylarla sona erdi. Eylemde "Sefalete teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

DİSK-DEV Emekli-Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül ile Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin basın açıklaması yaptı.

Selma Püskül konuşmasında, "Taleplerimiz nettir, pazarlığa kapalıdır. En düşük emekli maaşı derhal asgari ücret seviyesine yükseltilmedir ve asgari ücret açlık sınırının altında olmamalıdır. Tüm emeklilere acilen kayıplarını telafi edecek seyyanen zam yapılmalı. Aylık bağlama oranları ve katsayı derhal 2008 öncesi sisteme döndürülmelidir. Yandaşlara 3-5 yerden maaş bağlayanlara hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin ise "Sadece en düşük emeli aylığına yapılan bin 62 liralık artış, göstermelik düzenleme emeklilerin sefaletinin üzerini örtmemektir" dedi.

