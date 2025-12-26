Tüed Elazığ Şube Başkanı Gür: "Maaşlara 172 Değil, 572 Kat Zam da Olsa Bizler Alım Gücümüze Bakarız"

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, "Yetkililerimiz açıklama yapıyorlar; 'biz geldiğimizden beri asgari ücrete 172 kat zam yaptık' diye. Bu 172 değil, 572 kat da olsa ister asgari ücretli ister emekli olsun bizler alım gücümüze bakarız. Alım gücümüz artmadığı sürece kaç kat zam yapıldığı bizi ilgilendirmiyor" dedi.

TÜEDElazığ Şube Başkanı Vedat Gür, açıklanan asgari ücret sonrası 5 Ocak tarihinde belirlenecek emekli maaşı zamları konusunda değerlendirme ve taleplerde bulundu. Emeklilerin yaşam mücadelesi verdiğini ve tek gündemlerinin açlık olduğunu belirten Gür, Ocak ayında açıklanacak olan maaş zamlarının emeklinin yüzünü güldürecek şekilde olması gerektiğini söyledi.

Açıklanan asgari ücretin her kesim gibi emeklileri de memnun etmediğini belirten Vedat Gür, şunları kaydetti:

"Nihayet beklediğimiz asgari ücret rakamları açıklandı. Açıklanan rakam asgari ücretlilerin beklentisinin altında kalmıştır. Bu insanların beklentileri 32- 35 bin lira arasıydı ama devletimiz bunu uygun görmüş. Biz de emekliler olarak asgari ücret zamlarının açıklanmasından sonra bize yapılacak zamların aşağı yukarı eşdeğer olacağını tahmin etmiştik. Şunu belirtmekte fayda var. Yetkililerimiz açıklama yapıyorlar; 'biz geldiğimizden beri asgari ücrete 172 kat zam yaptık' diye. Bu 172 değil, 572 kat da olsa ister asgari ücretli ister emekli olsun bizler alım gücümüze bakarız. Alım gücümüz artmadığı sürece kaç kat zam yapıldığı bizi ilgilendirmiyor.

"Ülkemizin gelişen ekonomisinden bir pay talep ediyoruz"

Buna istinaden yılbaşında yapılacak emekli zamlarını devletimizden müjdeli haber olarak bekliyoruz. İnşallah emekliyi, dar gelirliyi esnafı mağdur etmeyecek bir haber bekliyoruz. Emeklilerimize verilecek rakam yüzde 12 seviyesinde. Yüzde 12 lik artış bizi hiç memnun etmez. Bize kademeli veya seyyanen zamlar yapılmadığı sürece, emekliler arasındaki eşit maaş dağılımı da gerçekleşmez. Emekliyi mağdur eden bu sistemden kurtulamayız. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde arttırılmasını bekliyoruz. Temmuz ayında bizi memnun etmeyen maaş artışlarının 2026 Ocak ayında yapılacak zamlarla bizi memnun edecek, emeklinin yaşam ve refah seviyesini yükseltecek bir oranda olmasını istiyoruz. Ne zaman ki en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkar, bizim yaşam standartlarımız o kadar güzel olur. TÜFE'ye endeksli yüzdelerle, aylıkları düşük olan emeklileri mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden 5510 sayılı kanunun 55. maddesinin değiştirilmesini ve seyyanen zamlarla birlikte refah payı verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Madem ki ülkemizin ekonomisi çok iyi, biz de ülkemizin gelişen ekonomisinden emeklimize bu refahtan bir pay talep ediyoruz.

"Sağlık katkı payları kaldırılmalıdır"

Emeklinin maaşlarının iyileşmesi için yıllar önce vergi iadesi altında toplanarak verilen fatura paraları ek ödeme adı altında yüzde 4-5 gibi bir ödeme yapılıyordu. Bu ödemenin yüzde 10 civarında yapılmasını istiyoruz. Emeklinin üzerindeki sağlık katkı payları, eczane reçete ücretleri gibi durumların ivedilikle kaldırılması lazım çünkü emekli çalıştığı yıllar içerisinde her ay yüzde 11 sağlık sigorta primi ödeyerek bu bedeli yatırmıştır. Bunun yanı sıra emekliye verilen bayram ikramiyeleri var. Emekli ikramiyelerinin güzel bayram geçirmesi talebi ile bu ikramiyelerin en az 7-8 bin civarında olmasını istiyoruz. Mağdur olan, maaşı düşük emeklilere aile yardımı yapılmasını istiyoruz. Çalıştığımız dönemde biz daha önce aile yardımı, çocuk parası adı altında bir fon alıyorduk. Maalesef emeklilikten sonra bu kesildi. Özelikle mağdur olan ailelere bu yardımların verilmesini istiyoruz. Dar gelirli vatandaşlar için kira ve yakacak desteği verilmelidir. Biz emekliler olarak artık enflasyon altında ezilen kesim, esnaf, emekli, dul ve yetimler olarak bu yılbaşındaki bizi memnun edecek çok güzel bir müjdeli haber bekliyoruz."