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Emekli İşçi Sönmez: '1 Mayıs, Emeğe ve Alın Terine Değer Verenlerin Bayramıdır'

Emekli İşçi Sönmez: '1 Mayıs, Emeğe ve Alın Terine Değer Verenlerin Bayramıdır'
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü değerlendiren emekli işçi Seyfi Sönmez, bayramın tarihsel bir mücadele sonucu kazanıldığını vurguladı. Güvenlik önlemlerine tepki göstererek, devletin vatandaşına güvenmesi gerektiğini ifade etti ve emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

(VAN) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü değerlendiren emekli işçi Seyfi Sönmez, 1 Mayıs'ın tarihsel bir mücadele sonucu kazanılmış bir bayram olduğunu vurgulayarak, "1 Mayıs emekçinin, işçinin bayramıdır. Bu uğurda bedeller ödenmiştir. Bu nedenle emeğe ve alın terine değer veren herkes bu bayramda yer almalıdır" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü değerlendiren emekli işçi Seyfi Sönmez, Türkiye'de 1 Mayıs'ın kutlanma şekline tepki göstererek güvenlik önlemleriyle alanların bariyerlerle çevrilmesini eleştirdi:

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sönmez, "1 Mayıs emekçinin, işçinin bayramıdır. Bu uğurda bedeller ödenmiştir. Bu nedenle emeğe ve alın terine değer veren herkes bu bayramda yer almalıdır. Devlet yurttaşına güvenmesi gerekirken her yeri bariyerlerle çeviriyor. Bu, devletin yurttaşından korktuğunu ya da ona tahammül edemediğini gösterir. Bu da ülkede demokrasinin olmadığının göstergesidir" diye konuştu.

Ekonomik koşullara da değinen Sönmez, özellikle emeklilerin yaşadığı zorlukları dile getirdi, "Avrupa'daki emekliler Türkiye'ye gelip deniz kıyılarında tatil yapabiliyor. Biz Türkiye'deki emekliler ise çarşıya gidip dönüş yolunu şaşırıyoruz. Devlet, emeklinin geçim düzeyini yükseltmek yerine sürekli kısıntı yapıyor; işçiden, memurdan kesiyor ama saraya harcıyor" dedi.

Sönmez, ülkedeki güç dengesine ilişkin de eleştirilerde bulunarak, "Bütün imkanlar tek kişinin elinde; polis, asker, yargı, para kasaları, meclis. Anayasaya bağlı kalacağına yemin etti ama sonra 'Anayasayı tanımıyorum' dedi. Belki halkın desteğiyle bir uyanış olursa durum düzelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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