Elon Musk net serveti 800 milyar doları aşan tarihteki ilk insan oldu

Elon Musk net serveti 800 milyar doları aşan tarihteki ilk insan oldu
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, servetini 852 milyar dolara çıkararak tarihteki ilk 800 milyar dolar aşan insan oldu. Bu artış, xAI'nın SpaceX tarafından satın alınmasının ardından gerçekleşti.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, serveti 800 milyar doları aşan tarihteki ilk insan oldu. Musk'ın net serveti 852 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bir kez daha servetiyle gündeme geldi. Forbes dergisine göre, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Tesla, SpaceX, sosyal medya platformu X ve diğer özel yatırımlarının yanı sıra nakit ve opsiyonlarını da kapsayan net serveti 852 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Böylelikle ABD'li milyarder, serveti 800 milyar doları aşan tarihteki ilk insan oldu.

Musk'ın servetindeki bu sıçrama xAI'nın SpaceX tarafından satın alınmasının ardından geldi

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Musk'ın servetindeki bu sıçramanın milyarderin kurucusu olduğu bir diğer şirket olan xAI'nın SpaceX tarafından satın alınmasının ardından geldiğini aktardı. Forbes'un verilerine göre, birleşik şirketin değeri 1,25 trilyon dolar olarak hesaplandı ve bu anlaşma Musk'ın servetine 84 milyar dolar ekledi. Anlaşma öncesinde Elon Musk, yaklaşık 800 milyar dolar değer biçilen SpaceX'in yüzde 42'sine sahipti ve bu payın değeri yaklaşık 336 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Musk ayrıca xAI'nin yüzde 49'luk hissesine sahipti ve bu hissenin değeri de 122 milyar dolar düzeyindeydi. Birleşmenin ardından Musk'ın yeni şirketindeki payının yüzde 43, yani yaklaşık 542 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da SpaceX'i Musk'ın en büyük varlığı haline getirdi.

Musk son 4 ayda dört kez servet rekoru kırdı

Forbes, Musk'ın son 4 ayda dört kez servet rekoru kırdığını vurguladı. Dergi, Ekim 2025'te serveti 500 milyar doları aşan ilk kişi olan Musk'ın servetinin 15 Aralık'ta 600 milyar doları, 19 Aralık'ta ise 700 milyar doları geçtiğini aktardı.

Musk en zengin ikinci isme 578 milyar dolarlık fark attı

ABD'li milyarder Elon Musk, serveti 281 milyar dolar olarak tahmin edilen dünyanın en zengin ikinci ismi olan Google'ın kurucu ortağı Larry Page'i 578 milyar dolar farkla geride bıraktı. - WASHINGTON

