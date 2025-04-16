25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu

Binlerce öğretmenin beklediği takvim belli oldu
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama

Eleşkirt'te Sokak Hayvanlarını Koruma Toplantısı Yapıldı

Eleşkirt'te Sokak Hayvanlarını Koruma Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için bir toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığındaki toplantıda, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuşuldu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ele alındığı Sokak Hayvanlarını Koruma Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun artırılması, mevcut uygulamaların etkinliği ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de görüşüldü. - AĞRI

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.