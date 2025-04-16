Eleşkirt'te Sokak Hayvanlarını Koruma Toplantısı Yapıldı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için bir toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığındaki toplantıda, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuşuldu.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ele alındığı Sokak Hayvanlarını Koruma Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.
İlgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun artırılması, mevcut uygulamaların etkinliği ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de görüşüldü. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel