Elektrikli Bisikletle Çay Servisi: Esnafın Akılcı Çözümü

Eskişehir'de elektrik bisiklet ile servis yapan çaycı Sebahattin Güler'in hem vakitten hem de maliyetten tasarruf etmesini sağlayan akılcı çözümü müşteri memnuniyetini artırıyor.

Bir fabrikadan emekli olan Sebahattin Güler, yaklaşık 3 sene önce eşi Zekiye Güler ile birlikte Mustafa Kemal Paşa mahallesi Cengiz sokak üzerinde çay evi açtı. Kendi işini kolaylaştırmak amacıyla bisikleti ile servise başlayan Güler, bir süre sonra bu yöntemin kendisini yorduğunu fark etti. Çevresindeki vatandaşların önerisi üzerine elektrikli bisiklet alan Güler, ilginç görüntü oluşturan akılcı çözümü ile işlerine hız kazandırdı. Günlük ortalama 800 bardak çay sattıklarını ve 5 dakika içerisinde yaklaşık 10 farklı dükkana gidebildiğini söyleyen esnaf, hızlı ve sıcak bir şekilde siparişleri götürülen müşterilerin bu durumdan memnun olduğunu ifade etti. Önceden 2 elemanlarının bulunduğu dile getiren Sebahattin Güler, şimdi ise sadece eşiyle birlikte çalıştıklarını ve kendi imkanlarıyla tüm siparişlere yetişebildiklerini belirtti.

"Geçen seneye kadar eleman çalıştırıyorduk, şimdi karı-koca kendimiz çalışıyoruz"

Elektrikli bisiklet ile nasıl servis yapmaya başladığını anlatan Sebahattin Güler, "İlk önce bisikletle servis yapıyordum. Bisiklet beni yormaya başladı. Esnaf arkadaşlar elektrikli bisiklet almamı önerdi. Ben de elektrikli bisiklet alıp işimi kolaylaştırdım. Geçen seneye kadar eleman çalıştırıyorduk, şimdi karı-koca kendimiz çalışıyoruz. Zaten dükkanı eşimin üzerine açtım. Önceden 2 eleman ile birlikte çalışıyorduk. Oğlan da bazen yardıma geliyordu. Yani toplam 4 kişiydik. Aylık 25-30 bin lira işçi masrafını çıkardık. Bisikletle 2 dakikada vardığım yere şimdi 1 dakikada varıyorum. Diğer esnafa da vakit ayırıyorum, onlara da gidebiliyorum. 5 dakikada aşağı yukarı 10 esnafa ulaşıyoruz. Günlük ortalama 700-800 çay satıyoruz. Oralet ve kahve gibi içecekler hariç. Esnaf hızdan memnunlar. Bize, 'Usta, ne çabuk getirdin. Daha yeni söyledik, telefonu kapatmadık, hemen geldin!' diyorlar. Biz esnafa, adeta amme hizmeti yapıyoruz. Bazen kayıp düştüğümüz de oluyor. Şimdi kış ayına gireceğiz. Bakalım, ilk defa bir kış mevsiminde bu şekilde çalışacağız. Tüm zorluklara rağmen yağmur, kış demeden çalışıyoruz" dedi.

"Adeta jet gibi gidip geliyor, telefonu kapattıktan 2 dakika sonra çay kapında"

Sebahattin Güler'in 'dükkanın patronu' olarak nitelendirdiği eşi Zekiye Güler ise, şunları söyledi:

"Bu şekilde dağıtım daha rahat oluyor. Yaya şekilde gidip gelmekten iyidir. Bizim esnaf sayımız çok, yerleri dağınık. O yüzden bisikletle anca yetişiyoruz. Dükkanı eşimle beraber işletiyoruz, yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Patron benim, eşim yardımcı oluyor. Emekli olduğu için destek veriyor. İşler çok yoğun ama yaptığımız işten mutluyuz. Bisikletle servise başladıktan sonra elemanları çıkardık. Eşim, elektrikli bisikletle daha hızlı gidip geldiği için elemana gerek kalmadı. 2 elemanın yapacağı işi şimdi kendisi yapabiliyor. Müşterilerimiz memnun çünkü çayları soğumadan gidiyor. Hele kış günlerinde, yürüyerek gidince uzak mesafelerde sorun oluyordu. Aslında normal bisikletle başladık, bu sene elektrikli bisiklet aldık. Onunla adeta jet gibi gidip geliyor. Ondan sonra müşteri memnuniyeti arttı. Siparişlerimiz genelde telefonla geliyor. Telefonu kapattığında 2 dakika sonra çay kapında." - ESKİŞEHİR