Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Genç Girişimcilerle İftar Yaptı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın ev sahipliğinde bir araya gelip iftar sonrası genç girişimcilerin sorunlarını ve çözüm yollarını istişare ettiklerini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Kutlu, Başkan Alan'a kendilerini iftar sofrasında bir araya getirdiği için teşekkür etti.

Ramazanın manevi ikliminde Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve üyeleriyle iftarda bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftar sonrası istişareler yaptıkları ve oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Şehrin sorunlarına yönelik çok değerli ve önemli çözüm önerileri getiren bir ekibin Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunmasından ve bu güzide ekibi oluşturmasından dolayı Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Kutlu'ya teşekkür eden Başkan Alan, "Bu genç ekiple sohbet ettiğimiz ve istişareler yaptığımızda güçlü ve donanımlı bir genç grubunun olduğunu görüyor ve mutluluk duyuyorum. Gelecekte Elazığ'ı yönetecek insanlar burada. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli gençlerimizle bugün ilimiz için ne yapabiliriz, şehrimizi nasıl kalkındırabiliriz, nasıl faydalı işler yapabilir merkezli oldukça faydalı bir istişare toplantısı yaptık. Bizler ilerleyen dönemlerde bu makamları, bu mevkileri genç girişimcilerimize bırakacağız. Bu gençlerimiz yarınlarda, ilimizin yönetim kadrosunda, siyasetinde ve iş dünyasına hitap eden kurumlarımızın başında olacaklar. Ben, birbirinden değerli kardeşlerimi bir araya getirmek ve onlarla birlikte olmaktan duymuş olduğum memnuniyeti ifade ediyor, katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ