Elazığ Ticaret Borsası'ndan Dayanışma Vurgusu

Şehrin kalkınmasında birlik ve beraberlik anlayışının temel unsur olduğunu ifade eden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Elazığ'ın her alanda daha ileriye gitmesi için ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Heylanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Gül, dernek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, hemşeri dayanışmasını güçlendirmeye yönelik çalışmalar, bölge halkının ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi için hayata geçirilmesi planlanan projeler ile dernek-borsa işbirliğinin geliştirilmesi konuları geniş kapsamlı şekilde ele alındı.

Dernek Başkanı Hüseyin Gül, Elazığ'ın kültürel birlikteliğine ve dayanışma ruhuna katkı sağlamak amacıyla yürüttükleri faaliyetleri aktararak, Elazığ Ticaret Borsası'nın şehirdeki ekonomik canlılığa katkısına dikkat çekti birlikte yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda fikirlerini paylaştı.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elazığ'da sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesinin şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Dumandağ, Elazığ Ticaret Borsası'nın yalnızca ticaret hayatını değil, sosyal ve kültürel yapıyı da güçlendirmeye yönelik çalışmalara her zaman destek verdiğini belirtti. Şehrin kalkınmasında birlik ve beraberlik anlayışının temel unsur olduğunu ifade eden Dumandağ, "Elazığ'ın her alanda daha ileriye gitmesi için ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve ilerleyen dönemde yapılabilecek ortak projelere yönelik değerlendirmelerle sona erdi. Başkan Dumandağ, nazik ziyaretleri için Heylanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Gül ve yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ELAZIĞ