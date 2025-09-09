Elazığ Ticaret Borsası Ağustos Meclis Toplantısı Yapıldı

Elazığ Ticaret Borsası Ağustos Meclis Toplantısı, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreter vekili Mehmet Şirin Budancamanak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Elazığ'da Ticaret Borsası Ağustos Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Aydın Torgut'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda FKA ve Ticaret Borsası tarafından kentte yapılan yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunularak, bölgede bulunan atıl kaynakları üretime koyarak istihdamın artması için yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantıya, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ile FKA Genel Sekreter vekili Mehmet Şirin Budancamanak katıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın bünyesindeki şehirlere çok güzel yatırımların kazandırılmasına katkı sağladığını dile getiren Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Geçmişte Fırat Ticaret Merkezi projemiz vardı, sağ olsunlar FKA bizlere çok büyük destek verdi. İnşaatımız yüzde 95 seviyesine ulaştı. İnşallah yılsonu olmadan hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Biz istiyoruz ki hemşerilerimiz her zaman yatırım yapsınlar. Yatırım olunca bereket olur. Yatırım olunca ekonomik kalkınacak ve işsizlik azalacak. FKA, bölgemize, ilimize ve de borsamıza çok büyük desteklerde verdi" dedi.

FKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Şirin Budancamanak ise, "Elazığ Ticaret Borsası Meclis Toplantısına gelerek yeni teşvik sistemi ve özelliklede yerel kalkınma hamlesiyle ilgili bilgilendirmeler yapacağız. FKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinesinde Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde yerel kalkınma ile bölgesel gelişmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. Kalkınma ajansı olarak bölgemizdeki kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle güçlü bir işbirliği içerisinde bölgemizdeki kaynakları yerinde ve etkin kullanmaya çalışıyoruz. Bölgemizdeki kaynakların etkin kullanımı için de illerimize ve bölgemize en doğru yatırımları çekmeye çalışıyoruz. Kalkınma ajansı olarak kurulduğumuz günden beri yatırım destek faaliyetleriyle özellikle büyük ölçekli istihdam ve üretime yönelik yatırımları bölgemize ve illerimize davet ediyoruz. Bu anlamda da destek faaliyetleri yürütüyoruz. Ticaret Borsamızla da yapacağımız toplantıda bölgemizdeki atıl kaynakları üretime koyacak istihdamı arttıracak ve ihracatımızı arttıracak yatırımların önünü açmayı planlıyoruz. Bugüne kadar da Ticaret Borsamızla çok önemli projeleri hayata geçirdik" diye konuştu. - ELAZIĞ