Elazığ Sanayi Sitesi'nde Çırak Yetersizliği Sorunu

Elazığ'da sanayi sitesi esnafı, sektörde çırak yetişmemesinden ve eleman bulamamaktan yakınıyor. 36 yıldır oto tamirciliği yapan usta, durumun mesleki gelecek açısından ciddi risk taşıdığını söyledi.

Elazığ Sanayi Sitesi'nde çırak bulmakta zorlanan esnaf, meslek öğrenen genç sayısının giderek azaldığını ifade etti. 36 yıldır oto tamirciliği yapan usta Erhan Ulukaya, yaz aylarında artık çırak gelmediğini belirterek ailelere çocuklarını mesleki eğitime yönlendirme çağrısı yaptı. Sanayide çalışan 3 genç çırak ise hem iş öğrenip hem de yaz tatilini verimli geçirdiklerini dile getirdi.

Çırak yetiştirmenin zorluklarına değinen usta Erhan Ulukaya, "Yaklaşık 36 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yazın sanayimizde sık karşılaştığımız olay, eskisi gibi çırak yetişmiyor. Aileler, göndermiyor. Bu sanayimizde bir eksikliktir. İlerleyen zamanlarda elemanların bir meslek sahibi olmalarını istiyoruz. Yeni nesil eskisi gibi iş bulamayacakları için de sıkıntı yaşayacaklar. Hiç değilse meslek dalında hem okuyup hem de çalışmaları onları için ileride bir altın bilezikleri olur. Ailelerden ricam, çocuklarını boşta ise onları sanayiye gönderin meslek dalında yetişsinler. Sevdiğimiz için illaki şakalaşıyoruz. Bu da şakalaşmayı bazıları yadırgayabilir ama biz sevdiğimiz için yaptık. Bazısına komik gelir, bazısı yadırgayabilir ama ben elemanlarımı seviyorum. Dükkanlarına, takımlarına ve ustalarına saygılı olmalarını istiyoruz ve bu şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

Yaz tatilini değerlendirmek için sanayide çalışmaya başladığını ifade eden çıraklardan Ahmet Batuhan Acar, "Lise 2. sınıfa geçtim. Yaz tatilini boş geçirmemek için buraya çalışmaya geldim. Ustamı da seviyorum. Burada sayamayacağım kadar şey öğrendim. Takımları, neyi nasıl sökmemiz gerektiği gibi bir çok şeyi bize öğrettiler. Çektiğimiz yemin töreni de çok güzeldi. Şu anda da zaten gündemde" şeklinde konuştu.

Yaz tatilini verimli geçirmek amacıyla sanayiye geldiğini belirten Ömer Nacar, "Yaz tatilinde boş zamanımı değerlendirmek için buraya geldim. Ustalarıma da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Çıraklardan Taha ise eğitimle birlikte meslek öğrenmenin önemine dikkat çekti. - ELAZIĞ