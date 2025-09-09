Elazığ Oto Sanayi Sitesi'nde Yeni Bir Lider Adayı: Harun Çimen

Elazığ'da 13 yaşında çırak olarak Elazığ Oto Sanayi Sitesinde çalışmaya başlayan ve yıllar içinde farklı alanlarda çalışan Harun Çimen, yaklaşık bin 800 esnafın bağlı olduğu Elazığ Sanayi Sitesi Oto Onarımcılar Oda Başkanlığı'na aday oldu.

Elazığ Oto Sanayi Sitesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Harun Çimen (42), ilkokulu tamamladıktan sonra 13 yaşında çırak olarak meslek hayatına başladı. Çıraklık döneminde tornacılık, kaporta, motor tamiri, elektrik-elektronik ve boya gibi alanlarda çalışarak deneyim kazanan Çimen, üç yıl süren çıraklık eğitiminin ardından ustalık dönemine geçti. Çimen yıllar boyunca sanayide farklı iş alanlarında da görev yaptı. Şu anda oto aksesuar üzerine kendi dükkanını işleten ve 6 kişiyi istihdam sağlayan Çimen, sanayideki tecrübelerini bu işinde sürdürüyor. Aynı zamanda yaklaşık bin 800 esnafın bağlı olduğu Elazığ Sanayi Sitesi Oto Onarımcılar Oda Başkanlığı adaylığını açıklayan Çimen esnaftan da büyük destek görüyor.

Yaklaşık 28 yıldır sanayide olduğunu ifade eden Çimen, "12-13 yaşından itibaren bu sanayideyim. Mesleğimi severek yaptım, işime her zaman gönül verdim. Şimdi de edindiğim tecrübeyi, bu sanayiye değer katmak için kullanmak istiyorum. Adaylık sürecimiz çok güzel ilerliyor, halkımızın ilgisi ve desteği de bizi ayrıca motive ediyor. Elbette sanayimizin sorunları var. En başta iş yeri sıkıntılarımız bulunuyor. Mevcut alanlarımız dar geliyor; daha geniş ve uygun alanlarda çok daha verimli işler çıkarabileceğimize inanıyoruz. Bunun yanı sıra çıraklık konusunda da ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda neler yapabileceğimizi, nasıl çözümler üretebileceğimizi esnaf arkadaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Ben bu sanayinin sokaklarını adım adım bilen, çocukluğunu burada geçiren biriyim. Bu yüzden de sanayicilerin derdini, ihtiyacını en iyi şekilde biliyorum. Hedefim; bu sanayiye hizmet etmek, sanayimize yeni değerler kazandırmak ve esnaflarımızla birlikte daha güçlü bir yapı inşa etmekti" dedi.

Ustalardan Selçuk Göktekin, "35 yıllık oto tamir ustasıyım. İşime yıllarımı verdim. Harun Usta'ya güveniyoruz, görevini iyi yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.

1994 yılından beri sanayide olduğunu belirten tornacı Ragıp Asan ise, "Harun Usta ile çıraklık dönemimiz aynıydı. Sanayiyi iyi bilen, işini bilen bir usta" şeklinde konuştu.

44 yıldır sanayide çalıştığını dile getiren Kenan Usta da "Harun arkadaşlarımızdır. Severiz ve sayarız. Başkanlık kendisine de yakışır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ