Elazığ'daki Maden İşçileri Maaş Alamıyor

Elazığ'daki Maden İşçileri Maaş Alamıyor
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Elazığ'ın Maden ilçesinde Yıldızlar Holding'e bağlı maden işçileri, aylardır maaş alamadıklarını ve birçok arkadaşlarının işten çıkarıldığını dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. İşçiler, bayram öncesi maddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren SSS Yıldızlar Holding'e bağlı olarak çalışan birçok işçinin aylardır maaş alamadığı ve çok sayıda işçinin de işten çıkarıldığı iddia edildi. Bir işçi, "6 aydır hakkımızı, hukukumuzu vermediler. Bayram geliyor. Bayram harçlığı cebimizde yok. Çoluk çocuğumuza bir ayakkabı alamıyoruz" dedi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde Yıldızlar Holding'e bağlı maden sahasında çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek, yetkililere çağrıda bulundu. Maaşlarının 6-7 aydır ödenmediğini ifade eden işçiler, bayram öncesi çocuklarına ayakkabı dahi alamadıklarını, ceplerinde harçlık olmadığını söyledi. Sorun çözülmediği takdirde bayramdan sonra eylem yapacaklarını belirten işçiler, çözüm talebinde bulundu.

Maden ocağında 6 yıldır çalışan bir işçi, bayram öncesi yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"6 aydır hakkımızı, hukukumuzu vermediler. Bayram geliyor, bayram harçlığı cebimizde yok. Çoluk çocuğumuza bir ayakkabı alamıyoruz. Sabahattin Yıldız, kendi çocuklarına ayakkabı ya da yemek alamıyorsa bize de vermesin. Cep harçlığı da olsa insan gönderir. Bu memleket sahipsiz değil, sahibi var. Gereken yerlere başvuracağız. Bayramdan sonra, 16'sında yolları keseceğiz. Gereken hakkımızı, hukukumuzu arayacağız."

"Maden halkı ve işçiler olarak çok zor durumdayız"

2020 yılındanbu yana Yıldızlar Holding'e bağlı gümüş işletmesinde çalıştığını belirten Salih Ercan isimli işçi de 7 aydır maaşlarını alamadıklarını ifade etti. Ercan, sadece Maden'deki değil, Ergani ve Çüngüş'teki işçilerin de aynı mağduriyeti yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"7 aydır maaşlarımız ödenmedi. Çoğu arkadaşımızın bir aydır sigortaları da yatırılmıyor. Tazminatlarımız ise 2020 yılından beri ödenmiyor. Hiçbir şekilde hakkımızı alamadık. İşveren tarafından mobbinge maruz kaldık. Yıldızlar Holding tarafından çok mağdur edildik. Maden halkı ve işçiler olarak çok zor durumdayız."

2010 yılından bu yana Yıldızlar Holding'de çalıştığını belirten Murat Dayan isimli işçi de maaşlarını alamadıklarını belirterek, "7 aydır maaş alamıyorum. Mağduruz. Bu yüzden hakkımızı arayacağız, gereken yerlere başvuracağız" dedi.

Maden işçileri, yetkililere çağrıda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesini ve alacaklarının ödenmesini talep etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
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