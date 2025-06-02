Elazığ'da Kurban Bayramı Hazırlıkları: Şekerleme Tezgahları Kuruldu

Elazığ'da Kurban Bayramı Hazırlıkları: Şekerleme Tezgahları Kuruldu
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Bayram yaklaşırken Elazığ'da şekerleme satan esnaf, kurban bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Sütlü ve çikolatalı şekerlemeler, vatandaşların tercihi oldu.

Bayrama sayılı günler kala, Elazığ'da şekerleme ürünleri satan esnaf ürünleri tezgaha indirmeye başladı.

Elazığ'da yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte vatandaşlar sofralarını tatlandırmak için bayram şekerlemeleri satan esnafa yöneldi. Şekerleme tezgahlarını hazırlayan Elazığ Kapalı Çarşı esnafı da vatandaşların en çok sütlü, çikolatalı ve aromalı şekerleme türlerini tercih ettiğini belirtti. Kurban Bayramı için tezgahının hazır olduğunu ifade eden esnaf Murat Yılmaz, "9 senedir kapalı çarşıda esnaflık yapıyorum. Kurban Bayramı yaklaştı, biz de tezgahlarımızı bayrama 1 hafta kala hazır hale getirdik. Şu an için fazla bir rağbet yok. Büyük ihtimalle, hafta içi yoğunluk olur. Tezgahımızda yaklaşık olarak 50 çeşit şeker türü bulunuyor. Şeker fiyatlarımız geçen sene ile aynı fiyattadır, fiyatlarımız değişmedi. Vatandaşlarımız cebini düşünüyor, cebine göre hareket ediyor. Fiyat aralığına göre, kalitesini kendisi belirleyip şekerini alıyor. En fazla rehavet gören şekerleme türlerimiz, klasik sütlü ve aromalı olarak tercih ediliyor. Şekerlerimiz 150 liradan başlayarak, 650 liraya kadar çıkabiliyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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