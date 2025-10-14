Elazığ'da Kış Hazırlıkları: Vatandaşlar Bitkisel Ürünlere Yöneliyor

Elazığ'da havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, bağışıklıklarını yüksek tutmak için bitkisel ürünlere yöneldi.

Elazığ'da havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklık sitemini yüksek tutarak hem girip ve nezleden korunmak için bitkisel ürünlere yöneldi. Hal böyle olunca tarihi Kapalıçarşı'nın yolunu tutan vatandaşlar, kış çayı, ıhlamur, tarçın, zencefil ve kuşburnu gibi ürünler almaya başladı. Bunların yanında paket halinde satılan bitkisel ürünlere de talep olduğu görüldü. Özelikle bağışıklık sistemini daha çok kuvvetlendirmek için içerisinde ginseng, propolis, udu hindi, arı sütü, polen ve bal karışımıyla elde edilen direnç macununa da vatandaşın talebi yoğun.

43 yıldır aktar işi yaptığını belirten Selçuk Aktaş, "Yazdan kışa dönüş esnasında vücut ister istemez şaşırma dönemi dediğimiz evreye giriyor. Üşütme olayları, grip, nezle ve öksürük olayları çoğalmaya başlıyor. Vatandaşlar biraz daha kendilerine dikkat ederlerse bunlar daha aza inebilir. Vatandaşlara genelde ıhlamur, kış çayları, zencefil ve atom çaylarını tavsiye ediyorum. Vatandaşlar da aldıkları ürünleri kullanıyorlar. Genelde vatandaşlar en çok zencefil ve kış çayını tercih ediyor. Geçen seneye oranlar fiyatlarda yüzde 50-60 civarında ıhlamurda zam oranı var. Kış çaylarının genelinde bu rakamlar civarında bir oynama var. En önemli şey tedbir almaktır. Tedbir aldığın zaman soğuk bir karpuzu yediğin zaman ister istemez içindeki buz parçacıkları boğazdaki bademciklere, öksürüğe, gribe ve nezleye yol açıyor. Vatandaşlarımız bunlara dikkat ederse hastalık görmeden kışı atlatabilir" dedi. - ELAZIĞ