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Elazığ'da Kar Üzerinde Halay Çekildi

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Elazığ'daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, vatandaşlar kar üzerinde halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu. Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Hazarbaba'da sezon açılışıyla birlikte kayak ve eğlence dolu anlar yaşandı.

Elazığ'da kar üstünde halay

ELAZIĞ - Elazığ'da Hazarbaba Kayak Merkezi'ndeki vatandaşların kar üzerinde halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlar akın etti. Bazı vatandaşlar kayak yaparken bazıları ise kar üzerinde halay çekti. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da Kar Üzerinde Halay Çekildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Yerel
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