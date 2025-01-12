Elazığ'da Kar Üzerinde Halay Çekildi

Elazığ'da kar üstünde halay

ELAZIĞ - Elazığ'da Hazarbaba Kayak Merkezi'ndeki vatandaşların kar üzerinde halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlar akın etti. Bazı vatandaşlar kayak yaparken bazıları ise kar üzerinde halay çekti. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.