Elazığ'da Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlendi

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi. İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinlikte, Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören engelli bireyler tarafından tiyatro ve halk oyunları gösterisi sergilendi. Program sonunda, il protokolü tarafından engelli bireyler tarafından hazırlanan sergi alanı gezildi. Etkinliğe, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kurum müdürleri, STK başkanları, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Engelli bireylerin ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Her zaman ifade edildiği gibi engel uzuvlarımızda değil asıl engel görmeyen gözlerimizde, işitmeyen kulaklarımızda ve hissetmeyen kalplerimizdedir. Sevgiyle bakan bir çift gözün samimiyetle ve inançla çarpan bir kalbin üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. İmkan tanındığında engelli kardeşlerimizin sanattan spora, eğitimden siyasete kadar her alanda elde etmiş olduğu başarılar hepimizin ortak gururudur. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözebilmek, yaşam kalitelerini arttırabilmek hepimizin ortak sorunudur. Bizler de medeniyetimizin bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk ile inşa ettiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezimizde 365 gün boyunca eğitmenlerimizin engelli kardeşlerimize vermiş olduğu eğitimler yaptırmış olduğu aktivitelerle birlikte onların yaşama daha sıkı sıkıya bağlı kalmasına vesile oluyor. Bu anlamda tüm eğitmenlerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.