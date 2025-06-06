Elazığ'da Emekliler Kurban Bayramı'nı Buruk Geçirecek

Elazığ'da Emekliler Kurban Bayramı'nı Buruk Geçirecek
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Kurban Bayramı yaklaşırken, Elazığ'daki emekli vatandaşlar, düşük maaşları nedeniyle kurban kesememekten şikayetçi. Emekliler, yalnızca maaşlarıyla geçinmenin imkansız olduğunu ve ek işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kurban Bayramı yaklaşırken Elazığ'daki emekli vatandaşlar, maaşlarının yetersizliği nedeniyle kurban kesemeyeceklerini ifade etti. Kurban kesmek için ek iş yaptığını belirten emekli bir vatandaş, "Aldığım maaşa kesemiyorum. Çalışıp da üzerine koyup keseceğim. Çalışırken de dışarda çalışıyorum. Emekli olmuşum" dedi.

Elazığ'da emekli vatandaşlar aldıkları maaşla geçinemediklerini, kurban bayramını buruk bir şekilde geçireceklerini söylediler.

Emeklinin değil kurban, tavuk bile kesemeyecek halde olduğunu ifade eden emekli bir vatandaş, "Şu anda bir tavuk bile kesemiyoruz. Şu ana kadar ben kurban kesmemişim. 10-15 yıldır emekliyim. Sadece bir kere kesebildim. Yeni emekli olduğumda. 4 bin lira ile kurban kesilir mi? Bir hindi şu anda 4 bin lira. Ayda yılda bir kelimesi doğruymuş yani. Şu anda emekliler zekata muhtaç" diye konuştu.

"Aldığım maaşa kesemiyorum, çalışıp da üzerine koyup keseceğim"

Kurban kesebilmek için ek iş yaptığını ifade eden bir başka emekli vatandaş da, emekli insanların kurban kesemeyecek halde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Aldığım maaşa kesemiyorum. Çalışıp da üzerine koyup keseceğim. Çalışırken de dışarda çalışıyorum. Ben daha çalışan adam değilim ki. Emekli olmuşum. Ama şurada burada çalışıyorum ne yapayım. Yemek parası için, ekmek parası için. Biraz önce bir şeyler aldım cebimde 10 lira para kaldı. Yine ben aldım. Hiç alamayanlar da var. Emekli aylığı değil. Benim yan gelirim de var. Hayvancılık yapıyorum, onla uğraşıyorum, bunla uğraşıyorum. Sade emekli maaşıyla insanlar neyi idare etsin? Bir de Allah muhafaza ev kiraysa..."

Emekli Aziz Hıdır Doğan, bayramı değil kurbanı düşünmekten uzak olduklarını belirterek, "Her dönem 'emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyorlar. Ama artık emekliyi kurban olarak harcadılar. Emekli ilacının, tedavisinin hesabını yapıyor. Bu yıl emekliyi kurban verdiler. Sandıkta bunun hesabı sorulacak" dedi.

"Karpuzu dilimle alıyoruz, sosyal yaşam hayal oldu"

Bir başka emekli ise sosyal yaşamdan uzaklaştıklarını ve temel ihtiyaçlara bile ulaşamadıklarını dile getirerek, "Emekli artık karpuzu dilimle alıyor. Bu ülkede ilk defa böyle bir şey gördüm. Emekli doktora giderken '30 lira kesilecek mi' diye düşünüyor. Çocuğuna para veremiyor, misafirine yemek ısmarlayamıyor. Kirasını ödeyemiyor. Sosyal hayat diye bir şey kalmadı" dedi.

Emekli vatandaş Nadir Hangün de kurban kesmenin maliyetinin maaşları aştığını belirterek, "Şu anda en düşük kurbanlık 25-30 bin lira. Emekli bu maaşla kasaptan et bile alamaz. Eskiden pazardan 2-3 kilo meyve alırdık, şimdi yarım kilo. Emekli bütçesine göre yaşamak zorunda" diye ifade etti.

"Sadece emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil"

Emekli Mehmet Okuyucu da geçim sıkıntısını ailesinin desteğiyle aşabildiğini vurgulayarak, "Sadece emekli maaşıyla yaşasaydık, aile içinde birbirimize girerdik. Doğal gaz mı ödeyelim, elektrik mi? Eşim ve oğlum çalışıyor, öyle geçiniyoruz" dedi. Geçmiş yıllarla bugünü kıyaslayan Okuyucu, "22 yıl önceki maaşımla beşibiryerde alıyordum. Şimdi maaşım bir yarım altına denk. Emekli ancak tarla, bağ bahçesi varsa idare edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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