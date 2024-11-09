Elazığ'da 70 yaşındaki Mustafa dedenin hayat mücadelesi

Elazığ'da yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Kadıoğlu, acice otu (su teresi) satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Elazığ'da 70 yaşındaki Mustafa Kadıoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen acice otu satarak ailesini geçindiriyor. Elazığ Şehit İlhanlar Caddesi'nde açtığı küçük tezgahında satış yapan Mustafa dede, çalışmaya mecbur olduğunu söyledi. Bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi olduğunu belirten Mustafa Kadıoğlu, "Olmuyor, ev kira. Bak şu an 70 yaşındayım, işte görüyorsun halimi. Mecburiyet, yapmasak da evde huzurun olmaz, düzenin olmaz. Çocuklara istediğini alamayız, zaten alamıyoruz da istediğimiz gibi. Hayat öyle gidiyor artık nereye kadar giderse" dedi. - ELAZIĞ