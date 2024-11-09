Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 70 yaşındaki Mustafa dedenin hayat mücadelesi

Elazığ'da 70 yaşındaki Mustafa dedenin hayat mücadelesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Kadıoğlu, acice otu (su teresi) satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Elazığ'da yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Kadıoğlu, acice otu (su teresi) satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Elazığ'da 70 yaşındaki Mustafa Kadıoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen acice otu satarak ailesini geçindiriyor. Elazığ Şehit İlhanlar Caddesi'nde açtığı küçük tezgahında satış yapan Mustafa dede, çalışmaya mecbur olduğunu söyledi. Bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi olduğunu belirten Mustafa Kadıoğlu, "Olmuyor, ev kira. Bak şu an 70 yaşındayım, işte görüyorsun halimi. Mecburiyet, yapmasak da evde huzurun olmaz, düzenin olmaz. Çocuklara istediğini alamayız, zaten alamıyoruz da istediğimiz gibi. Hayat öyle gidiyor artık nereye kadar giderse" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Narin davasında 3. gün! Mahkeme Başkanı, kürsüdeki tanığı 'Ona bakma' diye uyardı

Mahkeme başkanı kürsüdeki tanığı uyardı: Ona bakma, bana bak!

 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: En az 26 ölü, 46 yaralı

Elinde valizle gelip tren istasyonunu kana buladı: 26 ölü
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.