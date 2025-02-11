El Emeği Ayakkabılarla Annesinin Mesleğine Sahip Çıkıyor

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 76 yaşındaki Mehmet Emin İpek, 5 metrekarelik dükkanında 60 yılı aşkın bir süredir el dikimi ayakkabı imalatı yapıyor. Müşterileriyle iyi bir diyalog kuran İpek, sanatı ve ahlakıyla takdir topluyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 76 yaşındaki Mehmet Emin İpek, gelişen teknolojiye rağmen 5 metrekarelik dükkanında el dikimi ayakkabı imalatının son temsilciliğini yapıyor.

Merkez Sur ilçesinde 1960'tan beri bu mesleği yaptığını söyleyen Mehmet Emin İpek, küçük yaşta heves ettiğini ve mesleği sevdiğini söyledi. Mağazalardaki fiyat ile kendi el emeği ayakkabı fiyatlarının bir birini tutmadığını belirten İpek, daha uyguna yaptıkları için daha fazla müşteri kazandıklarını dile getirdi.

Müşterileriyle güzel bir diyalog içerisinde olduğunu aktaran İpek, "Bir müşterim üç oldu, üç beş oldu. Daha sonra on derken artık geç vakitlere kadar çalışmak zorunda kaldım. Hem sanatım güzel, ahlakım güzel. Uzak yerlerden geliyorlar. Yaptığım ayakkabılar en az 4 sene giyiliyor. 100 Türk lirası istiyorum, bakıyorum bana 150 Türk lirası göndermiş. 'Ustam sen bunu hak ediyorsun. Sanatın güzel, ahlakın güzel' diyorlar. 2 çift daha yapar mısın deyip parasını peşin yolluyorlar. Sadece bu 5 metre karelik dükkanda 40 senedir çalışıyorum" dedi.

Komşu esnafı olan Muaz Polat, Emin ustanın çok değerli bir ağabeyleri olduğunu dile getirdi. Kendisini 45 yıldır tanıdığını ifade eden Polat, "Mahallemizde yardım etmediği kimse kalmadı, yapamadığı iş yok. Hayırsever bir insandır. Çocuklarla, büyüklerle aynı seviyede ilgileniyor. Bir de sanatkar bir insan. Mağazanın yarı fiyatına burada el emeği sağlam ayakkabı yapıyor" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Mehmet Ali Günkurt, Emin Usta için bu kadar mesafe geldiğini ve yaptığı ayakkabıları 4-5 yıl sıkıntısız giydiğini, sürekli burada ayakkabı yaptırdığını ve fiyatının da çok uygun olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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