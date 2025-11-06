Haberler

Ekrem Keskin'den Sıtkı Toksoy'a Vefa Ziyareti

Ekrem Keskin'den Sıtkı Toksoy'a Vefa Ziyareti
Milli Takım Antrenörü Ekrem Keskin, 25 yıl önce tekvando sporuyla tanıştığı hocası Sıtkı Toksoy'u Oltu Spor Salonu'nda ziyaret ederek spora olan bağlılığını ve teşekkürünü gösterdi. Keskin, öğrencilerine başarı için spor ve eğitim dengesini vurguladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 25 yıl önce tekvando sporuyla tanışan Milli Takım Antrenörü Ekrem Keskin, kendisini spora kazandıran ilk hocası Sıtkı Toksoy'u unutmadı. Keskin, Oltu Spor Salonu'nda Toksoy ve öğrencilerini ziyaret ederek anlamlı bir vefa örneği gösterdi.

Tekvando ve Kick Boks branşlarında milli takımlarda görev yapan Ekrem Keskin, Taekwondo 4. Kademe Baş Antrenör - 5. Dan, Kick Boks 4. Kademe Baş Antrenör - 5. Dan unvanlarına sahip. Ayrıca Taekwondo Yıldızlar Antrenörler Kurulu Üyesi, Kick Boks Gençler Teknik Kurul ve Altyapı Sportif Teknik Kurul Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor.

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Keskin, sporculara hitaben şunları söyledi: "Ben de 25 yıl önce bu salonda, hocam Sıtkı Toksoy'un öğrencisiydim. Bugünkü başarılarımın temelleri burada atıldı. Sizler de çok çalışarak güzel yerlere gelebilirsiniz. Hem fakültelerde okuyun hem de spor yapın. İnanın, çok daha başarılı olacaksınız. Bir şampiyon hakim, bir şampiyon doktor, bir şampiyon mühendis neden olmasın?"

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Sıtkı Toksoy, eski öğrencisini yeniden salonda görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
