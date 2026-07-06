Ekonomik Kriz Araç Bakımlarına da Yansıdı... Otomobil Tamircisi Taştepe: Araç Yangınları Çoğalıyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de otomobil tamircisi Erdem Taştepe, ekonomik sıkıntı yaşayanların araçlarının bakımlarını da yapmakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Piyasa sakin. Çoğu kişi maddi durumu iyi olmadığından en son aşamaya kadar bekliyor. Oluşabilecek 3 liralık masrafı burada 8 lira olarak karşılaşılıyor. Araç yangınları çoğalıyor" dedi.

Ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar, araçlarının bakımlarını yaptırmakta da güçlük çekiyor. Osmaniye'de otomobil tamirciliği yapan Erdem Taştepe, araç sahiplerinin ekonomik zorluklar nedeniyle araçlarının bakımlarını aksattıklarını söyledi.

"İNSANLAR EN SON AŞAMAYA KADAR BEKLİYOR"

Önceki yıllarda araç sahiplerinin araçlarının bakımına gönem verdiğini ancak bu durumun artık değiştiğini anlatan Taştepe, araçların bakım süresinin uzatılmasının masrafları daha da artırdığına işaret etti.

Tamirci Erdem Taştepe, şunları söyledi:

"Şu gündemde, şu ekonomik şartlardan dolayı çoğu insan en son ana kadar bakıma gelmiyor. Ondan dolayı da araç yangınları çoğalıyor. Araçlar benzin kaçırıyor ya da elektronik araçların akülerinde, jellerinde patlamalar meydana geliyor ve alev alıyor. Burada yapılması gereken, en ufak sorunda gelip tamirhaneye ya da servislere müracaat edip göstermeleri."

Piyasa sakin. Çoğu kişi maddi durumu iyi olmadığından dolayı en son aşamaya kadar bekliyor. Oluşabilecek 3 liralık masrafı burada 8 lira olarak karşılaşılıyor."

Kaynak: ANKA