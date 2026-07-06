Haberler

Ekonomik Kriz Araç Bakımlarına da Yansıdı... Otomobil Tamircisi Taştepe: Araç Yangınları Çoğalıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de otomobil tamircisi Erdem Taştepe, ekonomik sıkıntılar nedeniyle araç sahiplerinin bakımları en son ana kadar ertelediğini, bunun da araç yangınlarını artırdığını söyledi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de otomobil tamircisi Erdem Taştepe, ekonomik sıkıntı yaşayanların araçlarının bakımlarını da yapmakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Piyasa sakin. Çoğu kişi maddi durumu iyi olmadığından en son aşamaya kadar bekliyor. Oluşabilecek 3 liralık masrafı burada 8 lira olarak karşılaşılıyor. Araç yangınları çoğalıyor" dedi.

Ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar, araçlarının bakımlarını yaptırmakta da güçlük çekiyor. Osmaniye'de otomobil tamirciliği yapan Erdem Taştepe, araç sahiplerinin ekonomik zorluklar nedeniyle araçlarının bakımlarını aksattıklarını söyledi.

"İNSANLAR EN SON AŞAMAYA KADAR BEKLİYOR"

Önceki yıllarda araç sahiplerinin araçlarının bakımına gönem verdiğini ancak bu durumun artık değiştiğini anlatan Taştepe, araçların bakım süresinin uzatılmasının masrafları daha da artırdığına işaret etti.

Tamirci Erdem Taştepe, şunları söyledi:

"Şu gündemde, şu ekonomik şartlardan dolayı çoğu insan en son ana kadar bakıma gelmiyor. Ondan dolayı da araç yangınları çoğalıyor. Araçlar benzin kaçırıyor ya da elektronik araçların akülerinde, jellerinde patlamalar meydana geliyor ve alev alıyor. Burada yapılması gereken, en ufak sorunda gelip tamirhaneye ya da servislere müracaat edip göstermeleri."

Piyasa sakin. Çoğu kişi maddi durumu iyi olmadığından dolayı en son aşamaya kadar bekliyor. Oluşabilecek 3 liralık masrafı burada 8 lira olarak karşılaşılıyor."

Kaynak: ANKA
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak

Bu hatayı yapan yandı! Ehliyeti geçici değil kalıcı iptal edilecek
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım