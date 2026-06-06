Haberler

Eko Köy 2 Projesi'nde çalışmalar devam ediyor

Eko Köy 2 Projesi'nde çalışmalar devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Eko Köy 2 Projesi'nde seralarda kurulum çalışmalarında sona yaklaşıldı. Projeyle örtü altı üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlanması hedefleniyor.

Eko Köy 2 Projesi'nde seralarda kurulum çalışmaları devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde devam eden proje çerçevesinde seralarda kurulum çalışmalarında sona yaklaşıldı. Projeyle kentte örtü altı üretimin geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlanması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, proje alanında incelemelerde bulundu. Teknik personelden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Köse ve Müftüoğlu, seralarda devam eden kurulum sürecini yerinde değerlendirdi.

İnceleme kapsamında Eko Köy'de üretim faaliyetlerini sürdüren üreticilerle de bir araya gelindi. Üreticilerin talep ve önerileri dinlenirken, üretim süreçleri ve sahadaki ihtiyaçlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Projenin tamamlanmasıyla Bayburt'ta tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, örtü altı üretimin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı

Eski ünlü manken varını yoğunu Özgür Özel için satışa çıkardı
Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku

Yıldız futbolculara hayatının şoku
Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında Mansur Yavaş polemiği

Canlı yayında Mansur Yavaş polemiği! Stüdyoda tansiyon yükseldi
Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi

Kötü koku ihbarından dram çıktı! Ölen babasının başında 2 gün bekledi
Rahmi Koç’a bir tepki de TBMM İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu’ndan: Şiddetle kınıyorum

Rahmi Koç’a bir tepki de Eyyüpoğlu’ndan: Bu ülkenin...

Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı! Süper Lig'i sallayacak