Haberler

Eğriçay Köprüsü şantiye alanı incelendi

Eğriçay Köprüsü şantiye alanı incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da önemli bir ulaşım noktası olan Eğriçay Köprüsü'nde yürütülen yenileme çalışmaları, Vali Osman Varol tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve köprünün hizmete girmesi planlanıyor.

Adıyaman merkezde bulunan ve yenilenen Eğriçay Köprüsü şantiye alanında inceleme çalışmaları yapıldı.

Adıyaman şehir içi ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Eğriçay Köprüsü'nde yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Osman Varol, devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulması planlanan Eğriçay Köprüsü'nün, tamamlandığında kent içi trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkanı sunacağı belirtildi.

Varol, projenin kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını ifade ederken, yapılan yatırımın Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
title