Eğriçay Köprüsü şantiye alanı incelendi

Adıyaman merkezde bulunan ve yenilenen Eğriçay Köprüsü şantiye alanında inceleme çalışmaları yapıldı.

Adıyaman şehir içi ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Eğriçay Köprüsü'nde yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Osman Varol, devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulması planlanan Eğriçay Köprüsü'nün, tamamlandığında kent içi trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkanı sunacağı belirtildi.

Varol, projenin kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını ifade ederken, yapılan yatırımın Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN