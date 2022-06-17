Eğlencesi bol bir yaz sizi bekliyor

Zeytinburnu Belediyesi'nin, özellikle gençler ve çocuklara yönelik olarak düzenlediği eğitici, öğretici ve eğlenceli faaliyetleri bu yaza damgasını vuracak. Tüm yaz boyunca devam edecek olan Yaz Spor Okulu, Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı Gezileri, İzci Evi, Zeytinburnu Buz Pisti, Bilim Zeytinburnu Yaz Atölyeleri ve Bilgi Evi Yaz Etkinlikleri Zeytinburnulu gençlere dopdolu bir yaz geçirme imkanı sunuyor.

Zeytinburnu'nda ikamet eden gençler ve çocukları bu yaz eğlencesi bol aktiviteler bekliyor. Okulların kapanmasıyla birlikte gençlerin sosyal yaşamına yeni renkler katan Zeytinburnu Belediyesi, düzenlediği Yaz Spor Okulu, Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı Gezileri, İzci Evi, Zeytinburnu Buz Pisti, Bilim Zeytinburnu Yaz Atölyeleri ve Bilgi Evi Yaz Etkinlikleriyle gençlere yönelik sosyal belediyecilik anlayışını en üst seviyeye taşıyor. Yaz boyunca, ücretsiz olarak devam edecek olan tüm eğitim ve aktivitelere katılımlar için, www.zeytinburnu.bel.tr adresini ziyaret ederek başvur butonunu tıklamak yeterli oluyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel