Ege'de Minibüsüyle Satış Yapan Esnaf Ali Can: 'Helalinden Ekmek Paramızı Kazanıyoruz'

Ege'de Minibüsüyle Satış Yapan Esnaf Ali Can: 'Helalinden Ekmek Paramızı Kazanıyoruz'
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Aydın'da yaşayan 55 yaşındaki Ali Can, 12 yıl boyunca minibüsüyle Ege'nin ilçe ve köylerine giderek taze ürünler satıyor. Acarlar Hali'nden temin ettiği ürünlerle geçimini sağlayan Can, esnafın sağladığı kolaylıklardan memnun olduğunu ifade etti.

Aydın'da yaşayan 55 yaşındaki Ali Can, 12 yıldır minibüsüyle Ege'nin ilçe ve köylerini gezerek ürün satıyor, ailesinin geçimini sağlıyor.

Esnaflık yapan Ali Can, Acarlar halinde taze taze aldığı ürünleri minibüsünü yükleyip sabahtan yola koyuluyor. Aydın başta olmak üzere İzmir ve Muğla'nın ilçelerine, köylerine giden Can, o gün ne ürün aldı ise onun satışını yapıyor. Son günlerde taze mahsul sarımsak satışı yapan Can, Acarlar halinde her türlü ürünü bulabildiğini belirterek hal esnafından övgüyle bahsetti.

Can şöyle konuştu:

"Ben Aydınlıyım. Acarlar Hali'nden her türlü ürünü bulabiliyorum. Esnaf çok iyi, bize her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Minibüsümle Aydın, İzmir ve Muğla'nın ilçe ve köylerini gezip satış yapıyorum. Pazarlara da çıkıyoruz. Allah'a şükür helalinden ekmek paramızı kazanıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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