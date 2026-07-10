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Efeler'de kursiyerler sertifikalarını aldı

Efeler'de kursiyerler sertifikalarını aldı
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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan 30 kursiyer için sertifika dağıtım töreni yapıldı. Törende banka yetkilileri tarafından tarımsal finansman imkanları hakkında bilgi verildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Efeler Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan 30 kursiyer için sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Program kapsamında banka yetkilisi tarafından kursiyerlere ve üreticilere tarım sektörüne yönelik finansman imkanları hakkında bilgi verildi. Tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik kredi seçenekleri, başvuru süreçleri, finansman imkanları ve üreticilerin yararlanabileceği bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların soruları da cevaplandırılarak kredi süreçlerine ilişkin merak edilen konular açıklığa kavuşturuldu.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programda konuşan protokol üyeleri, üreticilerin bilgi ve donanımlarını artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, kamu kurumları ile ilgili paydaşların iş birliği içerisinde üreticilere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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