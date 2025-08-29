Edremit Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Edremit Ticaret Odası'nın Ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Bayram Kayahan başkanlığında yapıldı. Toplantıda yürütülen çalışmalar ve oda faaliyetleri değerlendirildi.
Edremit Ticaret Odasının ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Bayram Kayahan'ın başkanlığında Oda Meclis Salonu'nda yapıldı.
Toplantıda ay içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Oda faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel