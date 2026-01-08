Haberler

Edremit'te denizle kara birleşti, işletmeler sular altında kaldı

Edremit'te denizle kara birleşti, işletmeler sular altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde saat hızı 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası, deniz taşmalarına ve turistik işletmelerin sular altında kalmasına neden oldu. Bölge halkı ve işletmeciler, yetkililerden yardım talep ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası hayatı felç etti. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı gözde tatil bölgesi Altınoluk'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktığı bölgede oluşan dev dalgalar, sahil şeridini aştı. Denizin taşması sonucu kordon boyunda bulunan yürüyüş yolları ve çok sayıda turistik işletme sular altında kaldı. İş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bölge sakinleri ve işletmeciler, suların tahliye edilmesi için yetkililerden yardım isterken, ekiplerin bir an önce bölgeye müdahale etmesini talep etti. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Çatışmalar şiddetlenecek! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

Komşu göçmenler için kapıyı iyice araladı! Başvuru için 3 şart var
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar