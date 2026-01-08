Edremit'te denizle kara birleşti, işletmeler sular altında kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası hayatı felç etti. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı gözde tatil bölgesi Altınoluk'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktığı bölgede oluşan dev dalgalar, sahil şeridini aştı. Denizin taşması sonucu kordon boyunda bulunan yürüyüş yolları ve çok sayıda turistik işletme sular altında kaldı. İş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bölge sakinleri ve işletmeciler, suların tahliye edilmesi için yetkililerden yardım isterken, ekiplerin bir an önce bölgeye müdahale etmesini talep etti. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. - BALIKESİR