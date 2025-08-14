Edremit'te Seyyar Tezgahlardaki Gıda Ürünleri Denetlendi

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yaz aylarında kurulan seyyar tezgahlarda zeytinyağı, bal, pekmez, şurup gibi ürünlerin denetimini gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede büyük bir üretim hacmine sahip ürünlerin satışının yapıldığı noktalarda hijyen, etiket ve mevzuata uygunluk kontrolleri yapıldı. Yetkililer, halkın güvenilir gıdaya ulaşması için tüm gıda satış noktalarında resmi kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR