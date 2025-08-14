Edremit'te Seyyar Tezgahlardaki Gıda Ürünleri Denetlendi

Edremit'te Seyyar Tezgahlardaki Gıda Ürünleri Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarında seyyar tezgahlarda satılan zeytinyağı, bal, pekmez ve şurup gibi ürünlerin hijyen ve mevzuata uygunluk açısından denetimlerini gerçekleştirdi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yaz aylarında kurulan seyyar tezgahlarda zeytinyağı, bal, pekmez, şurup gibi ürünlerin denetimini gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede büyük bir üretim hacmine sahip ürünlerin satışının yapıldığı noktalarda hijyen, etiket ve mevzuata uygunluk kontrolleri yapıldı. Yetkililer, halkın güvenilir gıdaya ulaşması için tüm gıda satış noktalarında resmi kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

Anlaşma tamam gibi! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.