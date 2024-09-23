Üye Girişi
Haberler

Edirne'nin Son Şapka Ustası Aydın Ergut: 'Yetişen Adam Yok'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı'nda 50 yıldır şapka üreten Aydın Ergut, mesleğin son ustası olma unvanını taşıyor. Ergut, çırak yetiştirememenin yanı sıra malzeme fiyatlarının artışının üretimde zorluklar yarattığını ifade etti.

(EDİRNE) - Edirne'de Tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı'ndaki dükkanında yaklaşık yarım asırdır şapka üreten Aydın Ergut, mesleğinin son ustası olarak direniyor. Ergut, "Yetişen adam yok arkamızda, kimse çocuğunu çırak vermek istemediğinden artık usta bulamazsınız. Her iş branşında böyle artık. 3-5 sene daha bu gider ondan sonra tamamen biter bizde de" dedi.

Yarım asırdır şapka üreten Aydın Ergut, meslekte yetişen ustaların olmadığını, ailelerin çocuklarını çırak olarak vermek istemediklerini söyledi. Şapka satışlarının mevsime bağlı olarak değiştiğini ifade eden Ergut, malzeme fiyatlarındaki yükselişten dolayı üretim güçlüğü çektiğini aktardı.

"Malzemeyi üretecek pek yer kalmadı"

Ergut, şunları kaydetti:

"Yetişen adam yok arkamızda, kimse çocuğunu çırak vermek istemediğinden artık usta bulamazsınız. Her iş branşında böyle artık. 3-5 sene daha bu gider ondan sonra tamamen biter bizde de. Benim kadar çeşit diken şu anda Trakya'da yok. Hatta İstanbul'da bile bir çoğu fabrikasyondur. Bizim ki küçük el işiyle giden bir iş. Tüm modellerin hepsini dikebilirim. Fiyatlar malzemede anormal derece yükseliyor. Bizde malzemeyi üretecek pek yer kalmadı. Problem orada zaten. Bazı gün 2 satışla günü kaparsın bazı gün 50 taneyle kaparsın. Mevsimseldir, yazın yazlık satarsın. Mayıs, haziran ayında satış yükselir. Ondan sonra gün gün azalır. Eylül, ekimde de oturursun."

Edirne'nin Son Şapka Ustası Aydın Ergut: 'Yetişen Adam Yok'
Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel Haberler Kültür Sanat Ekonomi Edirne Yerel Yaşam Aydın

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23-24 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });