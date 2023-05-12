Edirne Eczacılar Odası Başkanı Kılıçcıgil: "Hastalarımızın İlaca Erişiminin Önündeki Engeller Kaldırılmalı"

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, "Hastalarımızın ilaca erişiminin önündeki engeller kaldırılmalı ve ilaç yoklukları artık kalıcı bir şekilde son bulmalıdır. Kamuda görev yapan eczacılarımızın uğradıkları hak kayıpları giderilmelidir. Yeni mezunlar için acilen istihdam alanlarının arttırılması lazım" dedi.

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü, seçim nedeniyle bugün kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım da katıldı.

"FEDAKARLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM"

İshak Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"İlaç temini çok çok önemli doğru ve uygun ilaçların temin edilmesi, doğru ve uygun şartlarda saklanması ve bu saklama şartlarının uygunluğunun hasta sağlığı üzerinde ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu gerçekten çok büyük özveri gerektiriyor. Yine değerli eczacılarımızın ilimizde ve diğer illerde olduğu gibi eczanelerde artan yoğun bekleme süreleriyle hızlı refleks göstererek nöbetçi eczane sayılarını arttırmaları bunlar da gösterdi ki, fedakarlığın ne demek olduğunu ben gerçekten çok iyi biliyorum."

"AKADEMİK KADROLARIN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR"

Gürkan Kılıçcıgil ise şöyle konuştu:

"Biz eczacılar, 184 yıldan bu yana bilginin ve şifanın adresi olduk. Biz eczacılar, en kolay erişilebilen birinci basamak sağlık danışmanları olarak; ihtiyaç duyulan her alanda, mesleki sorumlulukla hastalarımızın yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hastalarımızın ilaca erişiminin önündeki engeller kaldırılmalı ve ilaç yoklukları artık kalıcı bir şekilde son bulmalıdır. Kamuda görev yapan eczacılarımızın uğradıkları hak kayıpları giderilmelidir. Yeni mezunlar için acilen istihdam alanlarının arttırılması lazım. Akademik kadroların desteklenmesi gerekiyor. ve son olarak tüm sağlık çalışanlarının kanayan yarasını vurgulamak istiyorum. Artık tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları bir son bulmalı."