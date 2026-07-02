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Edirne'nin Meşhur Lezzetlerine Zam

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Edirne'nin meşhur lezzetleri tava ciğer ve köftenin porsiyon fiyatı, esnafın talebiyle 450 liradan 500 liraya yükseltildi.

(EDİRNE) - Edirne'nin meşhur lezzetleri tava ciğer ve köftenin porsiyon satış fiyatı zamlandı.

Esnafın talepleri doğrultusunda Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, tava ciğer ve köftenin satış fiyatına zam kararı aldı.

Karara göre 150 gram tava ciğer ve köftenin porsiyon fiyat tarifesi 450 liradan, 500 liraya çıkarıldı.

Kaynak: ANKA
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