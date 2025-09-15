Edirne'de Simit Fiyatı 20 Liradan 15 Liraya Düşürüldü

(EDİRNE) - Edirne'de 20 liraya yükselen simit fiyatı, Edirne Valiliği'nin zamma itirazı üzerine 15 liraya geri çekildi.

Geçtiğimiz günlerde Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından alınan kararla 15 liradan satılan simit, yüzde 33 zam yapılarak 20 liraya çıkarılmıştı. Ancak Edirne Valiliği'nin zamma itirazı üzerine simidin satış fiyatı yeniden 15 liraya düşürüldü.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Valiliğin itirazı sonrası fiyatın yeniden 15 lira olarak belirlendiğini, yıl sonuna kadar da bu fiyatın geçerli olacağını açıkladı.