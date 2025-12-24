Haberler

Validen örnek davranış sergileyen liseli gençlere teşekkür

Edirne'de Kırkpınar Spor Lisesi öğrencileri Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar, aküsü biten engelli araca yardım ederek yaşlı bir vatandaşı evine ulaştırdı. Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencileri tebrik etti.

Edirne'de engelli bir vatandaşa yardım ederek takdir toplayan lisesi öğrencileri Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar, Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından tebrik edildi.

Edirne'de Kırkpınar Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar'ın, aküsü biten engelli aracıyla yolda kalan yaşlı vatandaşa yardım ederek evine ulaşmasını sağlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gençlerin bu duyarlı davranışı, Edirne Valisi Yunus Sezer'in de takdirini kazandı.

Vali Yunus Sezer, hem sporcu kimlikleriyle hem de sergiledikleri insanlık örneğiyle topluma rol model olan öğrencileri tebrik ederek teşekkür etti. Sezer, gençlerin bu davranışının dayanışma, yardımlaşma ve toplumsal duyarlılığın güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Vali Sezer, Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar'ın sergilediği bu örnek davranışın, gençlere ve topluma ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Sezer, hem sporcu kimlikleriyle hem de insanlıklarıyla örnek olan öğrencileri, bu duyarlı davranışları için tebrik ederek teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
