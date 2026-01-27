Bulgarlar Edirne'ye Uğramaz Oldu... Edirneli Esnaf: Her Hafta Yaklaşık 70 Otobüs Gelirdi, Şu An Bir Tane Gelmiyor

(EDİRNE) - Yeni yıl öncesi alışveriş için Edirne'ye adeta akın eden Bulgar turistlerin kente gelişindeki azalma dikkati çekiyor. Esnaf Metin Doğan, durumu Cuma Pazarı'nın kapanmasına bağlayarak, "Sokaklar bomboş. Normal şartlarda bu sokak böyle değildi. Her hafta yaklaşık 70 otobüs gelirdi. Şu an bir tane otobüs gelmiyor" dedi.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve Bulgar turistlerin alışveriş için yoğun ilgi gösterdiği Bostanpazarı'nda esnaf zor günler yaşıyor. Esnaf, Bulgar turistlerin Edirne'ye gelişindeki azalışın temel nedenini Ulus Pazarı'nın kapanmasına bağlıyor. Esnaf Metin Doğan duruma şunları ifade etti:

"Ulus Pazarı'nın kapanmasının çok büyük zararı oldu. Önceden insanlar pazarı bahane ediyorlardı. Otobüsçüler yolcu topluyordu. Pazardan alışverişini yapan bize geliyordu. Baklava, zeytin, peynir alıyordu. Kuruyemiş alışverişi yapıyordu. Herkese faydası oluyordu. Çarşıya çıkıp döner yemeye, çorba içmeye çıkıyorlardı ama pazarın kapalı olduğunu duyduktan sonra hiç kimse gelmez oldu. Bunun esnafa çok büyük zararı var. Sokak bomboş. Normal şartlarda bu sokak böyle değildi. Bizim her hafta 70 tane otobüsümüz geliyordu. Şu an bir tane otobüs gelmiyor."

Esnaf Halil Girgin ise şöyle konuştu:

"Yıl başından sonra azalmalar oluyordu ama cuma günü kurulan Ulus Pazarı'nın kapanması bizi çok etkiledi. Yüzde 50 etkiledi denilebilir. Pazarın açılmasını istiyoruz. Açılırsa bizim işlerimiz için de halk için de iyi olur. 1 aydan beri mal alımı yapmıyorum. Günler boş geçiyor, siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz şu anda. Bu cadde tamamen Bulgar'ın gelmesine bağlı. Yerli vatandaş zaten buraya gelmiyor."