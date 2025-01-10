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Edip Akbayram Hastanede: Sevenleri Ziyaret İçin Akın Ediyor

Edip Akbayram Hastanede: Sevenleri Ziyaret İçin Akın Ediyor
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Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'ı ziyaret etmek için sanat, spor ve siyaset camiasından birçok kişi hastaneye geliyor. Aykut Kocaman ve Belkıs Akkale gibi isimler, Akbayram ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Akbayram'ın sevdikleri hastaneye akın ediyor. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman ile halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale de hastaneye gelerek ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Edip Akbayram'ın sevenleri ziyaret için hastaneye akın etmeye devam ediyor. Hastaneye, sanat, spor ve siyaset camiasından birçok isim gelerek Akbayram'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak doktorlardan bilgi alıyor. Sabah saatlerinde ziyarete gelen, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin ve Sanatçı Ferhat Göçer'in ardından öğlen saatlerinde eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman ile halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale hastaneye gelerek, Akbayram ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Olağanüstü bir insan ve sanatçı. Yakın görüştüğüm bir insan, duyunca hemen geldik. Kendisine acil şifa dilemekten başka şu an elimizden gelen bir şey yok. Umarım kısa zamanda tekrar aramıza katılır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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