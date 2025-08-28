Düzce Valisi'nden MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'e Teşekkür Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan beraberinde Jandarma Asayiş Vakfı Düzce İl Temsilciliği üyeleriyle birlikte Düzceli olan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'i teşekkür ettiler.

Genel Başkan Burhan Özdemir, Düzceli olması nedeniyle, kentte yakın ilgi görüyor. Bir çok alanda Düzce'ye yatırım ve bağış yapan Özdemir ayrıca hayırsever kişiliğiyle de dikkat topluyor. Bu çerçevede Jandarma Asayiş Vakfı Düzce İl Temsilciliği'ne de ciddi katkıları olan Özdemir'e teşekkür için ziyaret gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar ve Jandarma Asayiş Vakfı Düzce il temsilciliği üyeleri, Özdemir ile hem Düzce'yi konuştular hem de teşekkür plaketi verdiler. Ayrıca, iş dünyası ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki güçlü iş birliğinin hem Düzce'ye hem Türkiye'ye katkılar sağlayacağı vurgulandı. - DÜZCE