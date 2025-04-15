Düzce Valisi Aslan'dan Turizm Haftası Mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Turizm Haftası nedeniyle paylaştığı mesajında Türkiye'nin dünya turizmi içindeki öneminin giderek arttığını belirterek "olan Düzce'miz de; doğal güzellikleri ve Bitinya Krallığı'na kadar giden tarihi zenginlikleriyle ülke ve dünya turizmi için önemli bir potansiyeli barındırmaktadır" dedi.

Vali Selçuk Aslan Turizm Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Vali Aslan, "Sosyo-kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik büyüme ve kalkınmaya da büyük katkılar sunan Turizm, istihdam oluşturan ve gelişmeye etki eden sektörlerden biridir. Ülkemiz dört mevsimin bir arada yaşandığı, tarihten günümüze sayısız medeniyetin ortaya çıktığı, yaşadığı ender coğrafyalardan biridir. Bu stratejik konum ve medeniyet birikimi; bugün sosyal, kültürel ve ekonomik canlılığın en önemli aktörlerinden biri olan turizmin de ana kaynağını teşkil etmektedir. Sahip olduğu zenginlikleriyle, turizmde gerçekleştirilen hamleler ile Türkiye'nin dünya turizmi içindeki önemi giderek artmaktadır" ifadelerinde bulundu.

"Düzce ülke nüfusunun yüzde 65'ine yakın bir noktada"

Vali Selçuk Aslan, açıklamasına şöyle devam etti; "Ülkemizin nadide köşelerinden birisi olarak Cumhuriyetimizin en genç vilayeti olan Düzce'miz de; doğal güzellikleri ve Bitinya Krallığı'na kadar giden tarihi zenginlikleriyle ülke ve dünya turizmi için önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Yeryüzünün cennet diyarlarından Düzce, ülke nüfusunun yarısına günübirlik mesafedeki jeostratejik konumu, mülki sınırlarının yüzde 65'ine yaklaşan zümrüt yeşili ormanları, onlarca şelaleleri, insana huzur bahşeden yaylaları ve gölleri, Ülkemizin ilk deniz turizm destinasyonlarından Akçakoca'sı, Batı Karadeniz'in tümlenebilir tek antik tiyatrosu olan Prusias ad Hypium Antik Kenti ve Tiyatrosu, içinden akarsu akan ve ülkemizin en büyüklerinden Sarıkaya Mağarası, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve kuş cennetiyle Efteni Gölü; rafting, doğa kampı, bisiklet ve macera sporları severler için büyüleyici doğal parkurları; gönül coğrafyamızın çok farklı diyarlarından gelerek ilimizi yurt tutan insanlarımızın oluşturduğu zengin gastronomisi ve renkli kültürü ile turizm açısından tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahiptir. Düzce Valiliği olarak bizler de ülkemizin cennet köşelerinden olan, önemli doğal ve kültürel güzellikleri barındıran ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Bu anlayışla ilimiz turizmine katkı sağlayacak her türlü tesis ve hizmet verecek nitelikli insan gücünün arttırılması için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Turizm bilincinin ve farkındalığının toplumda yaygınlaşmasını sağlayarak, ciddi bir katkı sağlayan Turizm Haftası'nı çok değerli buluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; ilimizin ve ülkemizin turizm alanında daha ileriye götürülmesinde katkı sağlayan, başta turizm sektöründe hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sektör çalışanlarımızın Turizm Haftasını en içten dileklerimle kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - DÜZCE