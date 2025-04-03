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Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden Bostanlık Köyündeki Çocuklara Destek

Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden Bostanlık Köyündeki Çocuklara Destek
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Düzce Üniversitesi öğrencileri, burslarından artırdıkları paralarla Bostanlık köyünde yaşayan ilkokul öğrencilerine futbol, voleybol ve basketbol topları hediye etti. Etkinlikte öğrenciler, çocuklarla oyun oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, burslarından artırdıkları paralarla Bostanlık köyünde yaşayan çocuklara futbol, voleybol ve basketbol topları hediye etti.

Düzce Üniversitesi öğrencileri Dümerang ile birlikte Ramazan Bayramı tatilinde ilkokul öğrencilerini mutlu etmek istedi. Burslarından artırdıkları ile voleybol, futbol ve basketbol topu alan öğrenciler, Bostanlık köyünde çocuklarla buluştu. Hediyelerini verdikten sonra çocuklarla oyun oynayan gençler, unutulmaz bir gün yaşattı.

Düzce Üniversitesi öğrencisi Duygu Suat Sülkü, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Bostanlık İlkokulu'ndaki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kendi cebimizden biriktirdiğimiz paralarla futbol, voleybol ve basketbol topları aldık ve onlarla birlikte oyun oynuyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer. Bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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