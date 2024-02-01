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Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB'da konsey toplantısına katıldı

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB'da gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odaları-Ticaret Odaları müşterek konsey toplantısına katıldı. Toplantıda, iş insanlarının sorun ve talepleri ele alındı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB'da gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odaları-Ticaret Odaları müşterek konsey toplantısına katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odalarının temsil ettiği iş insanlarının, sorun ve taleplerinin ele alındığı konsey toplantısı hakkında görüşlerini dile getiren Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar dolayısıyla ülkemiz de bu durumdan etkilenmekte ve özellikle sanayicilerimiz ekonomik dalgalanmalardan zarar görmektedir. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları konseyinde, üst birliğimiz olan TOBB çatısı altında, yaşanan bu dalgalanmalardan iş dünyasının asgari düzeyde zarar görmesi için ilgili bakanlıklara aktarılmak üzere taleplerimizi ilettik. Asgari ücret düzenlemeleri sonrası hükümet tarafından açıklanan işveren paketlerine ek olarak, özellikle sanayicilerin uygun finansman kaynaklarına erişimi konusunda çalışmalar talep ettik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, talep edilen tüm maddelerin ilgili kurum ve bakanlıklara ileteceğini ifade etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizdeki istihdamın artması, üretimin aksamadan devam etmesi ve ilimizin gelişimini sürdürmesi amacıyla, sanayicilerimizin bizlere ilettikleri talepleri, tüm platformlarda dile getirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erdoğan Bıyık Dünya Düzce Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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