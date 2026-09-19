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Düzce TSO Meclisi, 18 Ekim 2026 seçimleri öncesi son toplantısını yaptı

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Düzce TSO Meclisi, 18 Ekim 2026 seçimleri öncesi son toplantısını yaptı
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Düzce TSO Meclisi, 18 Ekim 2026'da yapılacak Meslek Komitesi Seçimleri öncesinde son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Seçim Komisyonu kurulması kararlaştırıldı; dört yıllık dönemin çalışmaları meclis üyelerine sunuldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek Meslek Komitesi Seçimleri öncesinde mevcut döneminin son toplantısını gerçekleştirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ( Düzce TSO) Meclisi, yeni seçimler öncesinde son kez bir araya geldi. Meclis Başkanı Tanju Acar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı öncesinde meclis üyeleri toplu fotoğraf çektirdi. Toplantı öncesinde ayrıca mevcut döneme ilişkin veda pastası kesildi. Meclis üyeleri, dört yıllık çalışma döneminin ardından yeni seçim sürecine girerken bir araya geldi.

Seçim Komisyonu kurulması kararlaştırıldı

Toplantıda, 18 Ekim 2026 tarihinde yapılacak Düzce TSO Meslek Komitesi Seçimleri de gündeme geldi. Seçim sürecinin yürütülmesi amacıyla Seçim Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Toplantının son bölümünde ise Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, oda tarafından geride bırakılan dört yıllık dönemde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında meclis üyelerine sunum yaptı. Bıyık'ın sunumunda, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın dört yıllık çalışma döneminde hayata geçirdiği projeler ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Düzce TSO'da 18 Ekim'de yapılacak Meslek Komitesi Seçimleriyle birlikte yeni dönem için seçim süreci de başlamış olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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