Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Yüksekokulları ile İşbirliği Toplantısı Düzenledi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Yüksekokulları ile İşbirliği Toplantısı Düzenledi
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, mezun olacak öğrencilerin istihdamı ve staj konuları üzerine Düzce Meslek Yüksekokulu ve Düzce Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla bir toplantı yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) meslek yüksek okulları toplantısı yapıldı. Toplantıda mezun olacak öğrencilerin istihdamına yönelik yapılabilecek çalışmalar ile staj konularında görüşmeler yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ülke genelindeki 338 meslek yüksekokulunu Ticaret ve Sanayi Odaları ile eşleştirdiği program kapsamında DTSO'nun sorumluluğuna da Düzce Meslek Yüksek Okulu ve Düzce Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu atandı. Protokol kapsamında yapılan ilk yürütme Kurulu toplantısına DTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Gelinoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Cebeci ile iki okulların yöneticileri katıldılar.

Protokol yürütme kurulu toplantılarında her iki meslek yüksekokulu ile yapılabilecek ortak çalışmalar, mezun olacak öğrencilerin istihdamına yönelik yapılabilecek çalışmalar ile staj konularında görüşmeler sağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
