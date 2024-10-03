Üye Girişi
Haberler

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, İl Genel Meclisi Üyelerini Bilgilendirdi

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, İl Genel Meclisi Üyelerini Bilgilendirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de tarımsal çalışmalar hakkında bilgi veren Esra Uzun, fındık sezonunu ve mısırlık slajları gündeme getirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce İl Genel Meclis üyelerine köylerde ki tarımsal çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce'de köylerde ki tarımsal çalışmalar ve köylülerin çiftçilikleri ile ilgili olarak Düzce tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce İl genel meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantılarına katılım sağlayan Esra Uzun, burada fındık sezonunda elde edilen fındık miktarları, mısırlık slajlar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Çiftçilik Esra Uzun Politika Ekonomi Güncel Yerel Tarım

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? T10F çıktı mı? TOGG T10F modeli ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler…
title