Haberler

Düzce'nin Tescilli Kuzu Kestanesi Sokaklarda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de orman köylüleri tarafından toplanan tescilli kuzu kestanesi, hasat döneminin ardından sokak tezgahlarında satışa sunuldu. Fiyatları kilogram başına 250 ile 600 lira arasında değişiyor.

Düzce'nin tescilli "kuzu kestanesi", sokak tezgahlarındaki yerini aldı.

Düzce'nin ormanlarında yetişen ve coğrafi işarete sahip olan kuzu kestanesi, hasat döneminin ardından sokak tezgahlarında vatandaşların beğenisine sunulmaya başlandı. Orman köylülerince toplanarak pazara indirilen kuzu kestanesi, iriliğine göre kilogramı 250 liradan 600 liraya kadar alıcı buluyor. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olan kestane, seyyar tezgahlarda pişirilerek sıcak tüketiliyor.

Kestane satıcısı Niyaz Sarı, tescilli ürünün lezzeti dolayısıyla vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü belirtti.

Niyazi Sarı, şöyle konuştu:

"Vatandaşa kestaneyi kesesine göre veriyoruz. 250 liradan başlıyor ve boy boy 400 liraya kadar çıkıyor. En irisi bazı bölgelerde 500-600 lira arasında satılabiliyor. Küçüklüğüne, büyüklüğüne göre fiyatları değişebilir. Piştiği zaman ürünün ağırlığı yarıya düşüyor diyebiliriz. Net 1 kilo kestane pişmeye koyulduğu zaman 700 grama düşüyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Gibi'nin final kararıyla ilgili gerçek neden ortaya çıktı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.