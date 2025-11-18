Düzce'nin Tescilli Kuzu Kestanesi Sokaklarda

Düzce'nin tescilli "kuzu kestanesi", sokak tezgahlarındaki yerini aldı.

Düzce'nin ormanlarında yetişen ve coğrafi işarete sahip olan kuzu kestanesi, hasat döneminin ardından sokak tezgahlarında vatandaşların beğenisine sunulmaya başlandı. Orman köylülerince toplanarak pazara indirilen kuzu kestanesi, iriliğine göre kilogramı 250 liradan 600 liraya kadar alıcı buluyor. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olan kestane, seyyar tezgahlarda pişirilerek sıcak tüketiliyor.

Kestane satıcısı Niyaz Sarı, tescilli ürünün lezzeti dolayısıyla vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü belirtti.

Niyazi Sarı, şöyle konuştu:

"Vatandaşa kestaneyi kesesine göre veriyoruz. 250 liradan başlıyor ve boy boy 400 liraya kadar çıkıyor. En irisi bazı bölgelerde 500-600 lira arasında satılabiliyor. Küçüklüğüne, büyüklüğüne göre fiyatları değişebilir. Piştiği zaman ürünün ağırlığı yarıya düşüyor diyebiliriz. Net 1 kilo kestane pişmeye koyulduğu zaman 700 grama düşüyor" dedi. - DÜZCE