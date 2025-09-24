Haberler

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Arslantürk, Akçakoca Yurdu'nu Ziyaret Etti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Arslantürk, Akçakoca Yurdu'nu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve barınma şartları hakkında bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca Yurdu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yurtta incelemelerde bulunan Arslantürk, öğrencilerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi'nin Akçakoca yerleşkesinde eğitim gören öğrencilerin konakladığı yurdu Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Asrslantürk ziyaret etti. Öğrencilerin taleplerini ve görüşlerini dinleyen İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, gençlerin barınma şartları, sosyal faaliyetler ve eğitim süreçleri hakkında memnuniyetlerini ilk ağızdan öğrenme fırsatı buldu. Öğrencilere başarılar dileyen Arslantürk, gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ziyaret sonunda yurt personellerle de görüşen Arslantürk, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emeklerinden dolayı personele teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.