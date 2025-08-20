Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2019'dan bu yana Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan İsa Yazıcı, görevini Zekeriya Arslantürk'e devretti. Arslantürk, yeni dönemde gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kente değer katmayı hedefliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde devir teslim töreni düzenlendi. 2019 yılından bu yana İl Müdürlüğü görevini yürüten İsa Yazıcı, görevini Zekeriya Arslantürk'e devretti.

Gerçekleştirilen törenle birlikte Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine resmen başlayan Zekeriya Arslantürk, yeni dönemde gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kente değer katmayı hedeflediğini belirtti. Görev süresi boyunca Düzce'de gençlik, spor ve yurtlar alanında önemli projelere imza atan ve birçok hizmeti hayata geçiren İsa Yazıcı'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Yeni tartışma konumuz: Bu görüntü uygunsuz mu değil mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük

İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.